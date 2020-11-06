به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف کرمانشاه در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص کنترل گرانی‌ها طی بیانیه‌ای آمادگی خود را اعلام کرد.

متن بیانیه اتاق اصناف کرمانشاه در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تسلط و اشراف حیرت‌انگیز مقام عظمای ولایت بر وضعیت معیشتی و دغدغه‌های اقتصادی ملت شریف و تأکید معظم‌له بر لزوم " کنترل گرانی‌ها در کشور" در بیانات ارزشمند ایشان در سالروز فرخنده میلاد حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی «ص» و امام جعفر صادق «ع»، باعث دلگرمی آحاد ملت شریف در این روزهای دشوار گردیده است.

دغدغه‌های خاطر مبارک معظم له و رهنمودهای ارزنده ایشان، اتاق اصناف کرمانشاه را بر آن داشت که با صدور این بیانیه ضمن تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، اعلام دارد که از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای کاهش معضلات معیشتی مردم استفاده خواهد نمود و اصناف با تمام توان خود برای استحکام روزافزون پیوند تاریخی «ولایت فقیه» و «نهاد بازار» تلاش خواهد نمود.

لذا اتاق اصناف کرمانشاه اعلام می‌دارد که همچون همیشه با استعانت از خداوند متعال آماده به کارگیری تمام امکانات و توانمندیهای خود برای بهره‌مندی از رهنمودها و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در راستای کنترل گرانی‌ها بوده و در این مسیر خطیر از هیچ کوششی برای کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم عزیز به عنوان صاحبان اصلی نظام فروگذار نخواهد کرد.

بی‌گمان اتاق و خانواده شریف اصناف کرمانشاه ضمن اهتمام مضاعف نسبت به نظارت و بازرسی‌های جدی و دقت در رعایت اصول مبتنی بر انصاف اسلامی در حوزه کسب و کار، بر آن است که تا حد ممکن از فشار اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت‌ها بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه و دغدغه‌های ارزشمند معظم‌له در خصوص معیشت مردم بکاهد.

لذا در این بیانیه به تمامی اتحادیه‌های محترم صنفی کرمانشاه تاکید می‌گردد تا با همت و کار مضاعف و بهره‌مندی از توانمندیهای بسیج اصناف، ضمن بازرسی و نظارت مستمر و مؤثر بر واحدهای صنفی تحت پوشش خود، کسبه محترم و شریف را نسبت به لزوم حرکت در این مسیر توجیه نموده و اجازه ندهند اندک افراد سودجو باعث خدشه‌دار شدن سابقه درخشان اصناف در راستای جلب رضایت ملت ولایتمدار شوند.

