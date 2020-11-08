به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، تورج دهقانی زنگنه با اشاره به برگزاری نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس، رئیس و دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رؤسای شرکت‌های هواپیمایی، گفت: در نشست امروز موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دغدغه‌های نمایندگان مجلس در این رابطه استماع شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد که سازمان هواپیمایی کشوری نشستی را برای بررسی و آنالیز هزینه‌های ایرلاین‌ها و قیمت‌های درخواستی آنها برگزار کند تا پس از آن، شورای عالی هواپیمایی نرخنامه جدید پروازهای هوایی را اعلام رسمی کند. ان‌شاءالله قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به تخلف ایرلاین‌ها در بالا بردن کف قیمت بلیت هواپیما، گفت: سازمان هواپیمایی به هیچ وجه قائل به کف و سقف قیمتی نیست، ما می‌گوئیم که بازار و نظام عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند. از این رو تعیین کف قیمتی از سوی ایرلاین‌ها غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی با آنها برخورد خواهد کرد.