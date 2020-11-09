به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «جنایت بیدقت» به کارگردانی شهرام مکری در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم شارجه به نمایش گذاشته میشود.
این فیلم به همراه مستند «سایههای بیخورشید» به کارگردانی مهرداد اسکویی در فستیوال و بنیاد هنری شارجه به نمایش در میآید. این جشنواره از ۲۶ آبان تا ۱ آذر در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد و برنامه امسال آن اختصاص به نمایش آثار تحسین شده فستیوالهای مهم سال ۲۰۲۰ دارد.
با وجود اینکه امسال این جشنواره به شکل فیزیکی برگزار میشود، اما فیلمسازان از سراسر دنیا در برنامه آنلاین گفتگو با مخاطبان حضور دارند. منتخبان امسال جشنواره شارجه در سینمای بلند، ۱۲ فیلم مستند و داستانی است که از جشنوارههای مهمی مثل کن، ونیز، برلین، ایدفا، ترایبکا و ساندنس به این فستیوال دعوت شدهاند.
«جنایت بیدقت» فیلم اختتامیه این جشنواره است و ساعت ۱۰ شب اول آذرماه در سینما «میراژ» شهر شارجه به نمایش در میآید.
این فیلم به تهیهکنندگی نگار اسکندرفر محصول موسسه فرهنگی هنری کارنامه است و پخش جهانی آن را نسرین میرشب در کمپانی «دریم لب» بر عهده دارد.
«جنایت بیدقت» در این ماه در فستیوالهای مِدفیلم ایتالیا و توکیوفیلمکس ژاپن هم به نمایش درخواهد آمد.
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