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۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۱۹

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال:

امنیت و آرامش مردم ایران خط قرمز نیروهای مسلح است

امنیت و آرامش مردم ایران خط قرمز نیروهای مسلح است

اردبیل - فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال گفت: خط قرمز نیروهای مسلح ایران تهدید امنیت و آسایش مردم و تمامیت ارضی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم علی اکبر عباس تجدد از اعزام یگان واکنش سریع منطقه پدافند هوایی شمال به نواحی مرزی شمال غرب کشور خبر داد و گفت: یگان واکنش سریع منطقه پدافند هوایی شمال برای پایش، حفاظت و صیانت از امنیت پایدار فضای هوایی جمهوری اسلامی ایران به این منطقه اعزام شدند.

وی یکی دیگر از اهداف اعزام یگان واکنش سریع منطقه پدافند هوایی شمال به مناطق مرزی شمال غرب کشور را تقویت نیروهای مسلح شمال این منطقه عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت و آرامش مردم و نیز حفظ تمامیت ارضی کشور خط قرمز نیروهای مسلح ایران است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال با هشدار به طرف‌های درگیر مناقشه قره باغ و دشمنان ایران تصریح کرد: دشمنان بدانند، اگر کوچک‌ترین حرکتی علیه امنیت نظام اسلامی انجام دهند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5067546

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