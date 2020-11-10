نقش مافیا و فساد در واردات کالا/ ۳۰ درصد ارز تخصیصی دولتی گم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر در نشست خبری که ظهر امروز در محل اداره کل دیوان محاسبات مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت کمیسیون اصل ۹۰ در بحث نظارت گفت: کار ما در این کمیسیون، نظارت بر کار قوای سه گانه و زیر مجموعه‌های آنهاست. هم اکنون ماهیانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ شکایت از قوای سه گانه به ما می‌رسد و همین مسئله حجم کار را زیاد کرده و از طرفی، انتظارات بالای افکار عمومی، کار نظارت را هم سخت‌تر کرده است. البته سعی ما بر این بوده تا رسیدگی به امور حوزه انتخابیه کاهش پیدا نکند و از ظرفیت این کمیسیون برای حل مشکلات استان هم استفاده شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اقتضای وظیفه جدید ما این است که دستگاه‌های مختلف را بدون ملاحظه خطاب قرار دهیم و بر آنها نظارت کنیم، افزود: یکی از ایرادات نظام بودجه ریزی ما فردمحور بودن آن است، به این معنی که خود شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه کار تخصیص را انجام می‌دهد و نتیجه آن، این می‌شود که استان خراسان رضوی با حدود ۸ درصد جمعیت کشور، فقط ۶ درصد منابع را دریافت می‌کند و ما دنبال این هستیم که با تشکیل ساختار نظام مند بودجه ریزی این مشکلات را رفع کنیم.

۹۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است

وی درباره وضعیت نهاده‌های دامی هم گفت: ۹۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است، در حالی که در این مقوله استراتژیک باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم، به این معنی که با دادن امکانات مناسب به دامدار، تولید را در داخل کشور به طور کامل انجام دهیم، اما در حال حاضر ما سالانه ۹ میلیون تن ذرت، چهار میلیون تن سویا و پنج و نیم میلیون تن جو وارد می‌کنیم که با افزایش نرخ ارز باعث شده‌ایم مواد اولیه، گران به دست تولیدکننده برسد و خیلی از مرغداری‌ها تعطیل شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: در سال ۸۴، تولید ذرت ما یک میلیون و ۶۰ هزار تن بوده، در حالی که الان بعد از گذشت ۱۵ سال به یک میلیون تن کاهش پیدا کرده است. همچنین در واکسن دام هم مشکلات زیادی داریم و کمبود واکسن باعث شده تا کشتار دام ما بالا باشد.

به انفعال‌ها در مقابل تولید داخل و اصرار به واردات مشکوک هستیم و قطعاً پشت این قضایا، فساد و مافیا وجود دارد که در این مسائل دستگاه‌هایی مثل وزارت صنعت، کشاورزی، بانک مرکزی و حتی دستگاه‌های نظارتی مقصرند

وی با بیان اینکه زمانی لاین مرغ فقط ۲۰ درصد وارداتی بود اما حالا کل آن وارداتی است، اضافه کرد: نگاه مسئولان همیشه به زنجیره آخر یعنی عرضه کالا بوده در حالی که تأمین مواد اولیه اساسی به عنوان زنجیره ابتدایی باید به عنوان اصل، مورد توجه قرار گیرد. ما به این انفعال‌ها در مقابل تولید داخل و اصرار به واردات مشکوک هستیم و قطعاً پشت این قضایا، فساد و مافیا وجود دارد که در این مسائل دستگاه‌هایی مثل وزارت صنعت، کشاورزی، بانک مرکزی و حتی دستگاه‌های نظارتی مقصرند.

بانک مرکزی و وزارت صمت عامل توقف نهاده‌های دامی در گمرک

حجت الاسلام پژمانفر درباره وضعیت فعلی نهادهای دامی گفت: بخشی از نهاده‌ها در گمرک متوقف شده بود که عامل آن ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت بوده اما الان سازمان بازرسی به قضیه ورود کرده و این نهاده‌ها درحال ترخیص از بنادر هستند.

وی درباره وضعیت نهاده‌های دامی خراسان رضوی هم گفت: ما به شش میلیون تن نهاده در استان نیاز داریم که حدود سه و نیم تن در استان تولید می‌شود و به یک میلیون تن واردات نیاز داریم. تولیدات دام و طیور در خراسان سهم بالایی در کشور دارد که البته فاصله زیاد با بنادر و هزینه‌های بالای حمل و نقل باعث شده تا تأمین نهاده‌ها برای خراسان رضوی مشکل تر از بقیه مناطق باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه سامانه بازارگاه که برای تأمین نهاد دامی ایجاد شده، اشکالات زیادی دارد و گزارش آن را به نهادهای امنیتی هم دادیم، افزود: متأسفانه در گذشته با دستور رئیس جمهور، وزارت صمت متولی واردات و صادرات نهاده‌های دامی شد و چون این نهاد بر این امر اشراف نداشت، مشکلات زیادی پیش آمد.

۳۰ درصد ارز دولتی بدون واردات کالا بوده است

وی درباره پرونده ارزهای دولتی هم گفت: گزارش دیوان محاسبات برای ارزهای دولتی آماده شده و مشخص شده که ۲۷ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده اما به ازای ۳۰ درصد آن کالایی وارد نشده است.

خانه‌های تاریخی، مساجد و حسینیه‌های زیادی در بافت پیرامون حرم رضوی از بین رفته و این بافت نتوانسته هویت خود را حفظ کند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس درباره وضعیت بافت پیرامون حرم رضوی هم گفت: در این مسئله اگر از گذشته درست عمل می‌شد، همه ما سربلند بودیم که بافت تاریخی و هویتی را حفظ کرده‌ایم اما الان خانه‌های تاریخی، مساجد و حسینیه‌های زیادی از بین رفته و این بافت نتوانسته هویت خود را حفظ کند و حس معنویت ندارد. اینکه مسئولین نداشتن صرفه اقتصادی بافت اطراف حرم را دلیل تخریب آن می‌دانند، غلط است چون می‌شد با کمک خود مردم علاوه بر حفظ هویت، اقتصاد منطقه را هم پویا کرد.

حجت الاسلام پژمان فر با بیان اینکه طرح همیشه غیر شفاف، غبارآلود و غیر مستند بوده است، افزود: بحث ما دوره خاصی از شورای شهر نیست، در همه دوره‌ها این ایرادات را وارد دانستیم و شهرداری‌ها باید پاسخگو باشند. ما در گذشته خواهش کردیم طرح متوقف شود چون حتی کاربری‌ها هم شفاف نبوده و مدام در حال تغییر بوده است؛ از مسئولین می‌خواهیم به این داشته‌های ملی و بین المللی توجه کنند.

نگران کوچ مردم از بافت اطراف حرم هستیم

وی افزود: در بحث مسجد هفت درب، مشاور گفت که طرح قابل اصلاح است، حال سوال این است که چرا در گذشته این اصلاحات اعمال نشده تا تخریب کمتری را شاهد باشیم. اکنون نگرانی ما کوچ مردم از منطقه و خالی شدن مساجد و به تبع آن تخریب آنهاست که مقدمه‌ای برای از دست رفتن سرمایه‌ها، هویت، آداب و رسوم و مردم منطقه است.

خواسته مردم نباید سیاسی شود و هرکس که مطالبات مردم را سیاسی کند یعنی همراه با مافیا و فساد است و برای چپاول دارایی‌های مردم اتفاقات را سیاسی می‌کند

پژمان فر ادامه داد: در زمان شیوع کرونا تنها جای شهر که عملاً تعطیل شد، بافت اطراف حرم بود چون سکنه آنجا رفته‌اند و با به هم ریخته شدن عرضه و تقاضا و هتل‌های خالی از مسافر، خیلی از بازارها هم تعطیل شدند. هتل‌های گران‌قیمت ساخته شد درحالی که فکری برای قشر ضعیف جامعه نشد. خواسته مردم نباید سیاسی شود و هرکس که مطالبات مردم را سیاسی کند یعنی همراه با مافیا و فساد است و برای چپاول دارایی‌های مردم است که اتفاقات را سیاسی می‌کند.

آیا تخریب همه مساجد اطراف حرم ضرورت داشته است؟

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند «اگر تخریب مسجدی در طرح‌های توسعه‌ای ضرورت داشت مانعی ندارد»، افزود: آیا تخریب همه مساجد اطراف حرم ضرورت داشته است؟ خواسته ما و مردم، حفظ ۴۰ درصد باقیمانده طرح است و مشاور جدید هم در حال تهیه طرح جدید برای این مسئله است که امیدواریم منجر به ماندگاری اهالی و جلوگیری از تخریب‌های بیشتر شود.