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۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۱۱

بابایی‌کارنامی:

آموزش‌های موجود در زمینه ایمنی مشاغل کافی نیست

آموزش‌های موجود در زمینه ایمنی مشاغل کافی نیست

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: آموزش‌های موجود در زمینه ایمنی مشاغل کافی نیست و دولت باید نقش وزارت صمت را در فضای حفاظت از جان کارگران جدی بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در برنامه «به وقت ایران»درباره وضعیت ایمنی در مشاغل خُرد کشور،گفت: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۲ نفر به حوادث ناشی از کار دچار می شوند که خوشبختانه در ایران این عدد نسبت به شاخص کل دنیا کمتر است، و این رقم ۶نفر و پائین تر از میانگین جهانی می باشد، اما بی شک توقع بیش از این است. 

وی افزود: متاسفانه در کشور نیروی کار را هزینه می دانند و این دیدگاه بسیار غلط است،باید  تغییر نگرش صورت بگیرد و اول هم از مجلس شروع شود و از دولت نیز خواستار رسیدگی هستیم. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه مهمترین ماده قانون کار ماده ۸۷ است، گفت: وزارت صمت برای صدور مجوز، در این بخش با وزارت کار و رفاه اجتماعی همکاری نمی کند و این موضوع چندین سال دغدغه کارگران است. برای صدور مجوز یک کارگاه، از همه مراجع استعلام می شود، تنها مبنای قانونی که برای افراد اهمیت دارد و جهت حفاظت جان و سلامت روح و جسم کارگر است، ماده ۸۷ قانون کار است که متاسفانه به کارفرمایان در این بخش اجازه ورود نمی دهند که به نظر می رسد در این راستا وزارت صمت و وزارت بهداشت و درمان کوتاهی می کند و بخش بهداشت و ایمنی محیط کار را جدی نمی گیرد. 

بایایی کارنامی، آموزش های موجود در زمینه ایمنی مشاغل را کافی ندانست و گفت: هنوز رضایت کامل و کافی صورت نگرفته است و دولت باید نقش وزارت صمت را در فضای حفاظت از جان کارگران جدی بگیرند. وزارت بهداشت و درمان نیز باید به صورت جدی وارد این مباحث شود و مجلس نیز باید در اصلاحات اساسی، ساختاری، آئین نامه ها و قوانین تلاش جدی تری داشته باشد.

کد مطلب 5069126
زهرا علیدادی

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