به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در برنامه «به وقت ایران»درباره وضعیت ایمنی در مشاغل خُرد کشور،گفت: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۲ نفر به حوادث ناشی از کار دچار می شوند که خوشبختانه در ایران این عدد نسبت به شاخص کل دنیا کمتر است، و این رقم ۶نفر و پائین تر از میانگین جهانی می باشد، اما بی شک توقع بیش از این است.

وی افزود: متاسفانه در کشور نیروی کار را هزینه می دانند و این دیدگاه بسیار غلط است،باید تغییر نگرش صورت بگیرد و اول هم از مجلس شروع شود و از دولت نیز خواستار رسیدگی هستیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مهمترین ماده قانون کار ماده ۸۷ است، گفت: وزارت صمت برای صدور مجوز، در این بخش با وزارت کار و رفاه اجتماعی همکاری نمی کند و این موضوع چندین سال دغدغه کارگران است. برای صدور مجوز یک کارگاه، از همه مراجع استعلام می شود، تنها مبنای قانونی که برای افراد اهمیت دارد و جهت حفاظت جان و سلامت روح و جسم کارگر است، ماده ۸۷ قانون کار است که متاسفانه به کارفرمایان در این بخش اجازه ورود نمی دهند که به نظر می رسد در این راستا وزارت صمت و وزارت بهداشت و درمان کوتاهی می کند و بخش بهداشت و ایمنی محیط کار را جدی نمی گیرد.

بایایی کارنامی، آموزش های موجود در زمینه ایمنی مشاغل را کافی ندانست و گفت: هنوز رضایت کامل و کافی صورت نگرفته است و دولت باید نقش وزارت صمت را در فضای حفاظت از جان کارگران جدی بگیرند. وزارت بهداشت و درمان نیز باید به صورت جدی وارد این مباحث شود و مجلس نیز باید در اصلاحات اساسی، ساختاری، آئین نامه ها و قوانین تلاش جدی تری داشته باشد.