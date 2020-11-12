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۲۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۷

رئیس کل دادگستری گلستان:

۵۰۵ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی گلستان سنددار شد

۵۰۵ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی گلستان سنددار شد

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با پیگیری دادگستری گلستان، ۵۰۵ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی گلستان سنددار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان ظهر پنج شنبه در نشست قضات استان با حضور رئیس دیوان عالی کشور اظهارکرد: با هدف جلوگیری از زمین خواری و دست اندازی به زمین های منابع طبیعی تاکنون برای ۵۰۵ هزار هکتار آن سند صادر شده است.

هادی هاشمیان افزود: با پیگیری دادستان های سراسر استان، سند ۳۷۰ هزار هکتار از ارضی ملی هم در حال صدور است و کار نقشه برداری مابقی یک میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی هم آغاز شده است.

وی در ادامه سخنان خود به تلاش های دادگستری استان برای کمک به رونق تولید هم اشاره کرد و گفت: ۵۷۵ واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان پرونده دارند که با نامه نگاری و تلاش های انجام شده تاکنون مشکل ۳۱۰ واحد، حل و پرونده مختومه شده است.

رئیس دادگستری گلستان افزود: پارسال و امسال هم با تلاش های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان ۳۵ واحد تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشته و ۶۰۰ کارگر این واحدها مشغول کار شدند.

هاشمیان از مختومه شدن ۷۱ درصد پرونده های معوق در محاکم هم گفت و افزود: این امر با تلاش جهادی قضات محقق شده است.

وی با قدردانی از حضور بازرسان دیوان عالی در استان ها گفت: حضور این هیات ها، فرصت تبادل نظر و انتقال تجربیات قضات پیشکوست دیوان را به قضات استان ها فراهم می کند.

هاشمیان افزود: رویکرد این بازرسی ها، اصلاحی است و به کیفیت رسیدگی ها کمک می کند.

کد مطلب 5069805

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