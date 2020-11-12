۵۰۵ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی گلستان سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان ظهر پنج شنبه در نشست قضات استان با حضور رئیس دیوان عالی کشور اظهارکرد: با هدف جلوگیری از زمین خواری و دست اندازی به زمین های منابع طبیعی تاکنون برای ۵۰۵ هزار هکتار آن سند صادر شده است.

هادی هاشمیان افزود: با پیگیری دادستان های سراسر استان، سند ۳۷۰ هزار هکتار از ارضی ملی هم در حال صدور است و کار نقشه برداری مابقی یک میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی هم آغاز شده است.

وی در ادامه سخنان خود به تلاش های دادگستری استان برای کمک به رونق تولید هم اشاره کرد و گفت: ۵۷۵ واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان پرونده دارند که با نامه نگاری و تلاش های انجام شده تاکنون مشکل ۳۱۰ واحد، حل و پرونده مختومه شده است.

رئیس دادگستری گلستان افزود: پارسال و امسال هم با تلاش های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان ۳۵ واحد تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشته و ۶۰۰ کارگر این واحدها مشغول کار شدند.

هاشمیان از مختومه شدن ۷۱ درصد پرونده های معوق در محاکم هم گفت و افزود: این امر با تلاش جهادی قضات محقق شده است.

وی با قدردانی از حضور بازرسان دیوان عالی در استان ها گفت: حضور این هیات ها، فرصت تبادل نظر و انتقال تجربیات قضات پیشکوست دیوان را به قضات استان ها فراهم می کند.

هاشمیان افزود: رویکرد این بازرسی ها، اصلاحی است و به کیفیت رسیدگی ها کمک می کند.