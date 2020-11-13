هزینه تولید گوساله کیلویی ۴۴ هزار تومان/فروش کیلویی ۳۸ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، سید احمد مقدسی اظهار داشت: بخشی از نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود. متأسفانه بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا کنون نتوانسته تمام و کمال ارز مورد نیاز واردات این نهاده‌ها را تأمین کند.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی گاو داران ایران گفت: متأسفانه حداکثر میزان ارزی که دولت توانسته در این مدت برای واردات ۴ قلم کالا از قبیل کنجاله سویا، کنجاله، کلزا، ذرت و جو تأمین کند حدود ۵۶ درصد بوده است.

وی افزود: هم اکنون دامداران در بخش گاو شیری ۳۵ درصد و در بخش گاو پرواری زیر ۱۰ درصد توانسته‌اند نهاده‌های مورد نیاز خود را به نرخ دولتی و بقیه را از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تهیه می‌کنند.

مقدسی بیان داشت: در حال حاضر تولید هر کیلوگرم گوشت دام زنده سنگین برای دامداران ۴۴ هزار تومان تمام می‌شود چون بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیاز را به نرخ بازار آزاد در حال تأمین هستند.

وی در ادامه سخنان خود به بحث انباشت دام در کشور نیز اشاره کرد و گفت: طبق اعلام مسئولان دولتی سالانه در مملکت ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز مصرف می‌شود که از این میزان ۸۷۰ هزار تن در داخل تولید و بقیه نیاز باید از خارج وارد شود.

رئیس هیئت مدیر کانون انجمن صنفی گاوداران ایران افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت دام در کشور از سال ۹۷ صادرات دام زنده ممنوع اعلام شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار و اطلاعات مسئولان بخش دولتی میزان کمبود گوشت قرمز در کشور ۳۰ هزار تن است که متأسفانه سال گذشته افزون بر ۱۷۰ هزار تن گوشت یخی وارد شد که بخش عمده‌ای از آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

مقدسی ادامه داد: ممنوعیت صادرات باعث شد دام روی دست دام دار بماند و از سمت دیگر واردات بیش از نیاز کشور به گوشت تقاضا را در سطح بازار کم کرد نتیجه این شد که خریداری برای دام وجود نداشته باشد.

وی گفت: دولت اگر امروز بخواهد گوشت برزیلی را وارد کند باید کیلویی ۱۴۰ هزار تومان بابت آن پول پرداخت کند از این رو به دولت پیشنهاد شد با ۱۰ درصد زیر قیمت گوشت یخ زده برزیلی گوشت گرم با کیفیت بدون استخوان داخلی را خریداری کند.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی گاو داران ایران یادآور شد: اگر ستاد تنظیم بازار به شرکت پشتیبانی امور دام مجوز دهد که گوشت گوساله تولید داخلی را به طور مداوم نه مقطعی از دامداران خریداری کند موجب ایجاد تعادل در بازار می‌شود یعنی هم تولیدکننده به تولید خود ادامه می‌دهد و هم مصرف کننده با قیمت مناسب گوشت مورد نیاز خود را خریداری و مصرف خواهد کرد.

