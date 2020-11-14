به گزارش خبرنگار مهر، نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین مربی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب امروز شنبه به پایان رسید.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با کسب ۵۲.۴۵ درصد آرا در جایگاه نخست بهترین مربیان غرب آسیا قرار گرفت. «شوتا آروالادزه» سرمربی تیم پاختاکور هم با ۴۱.۳۹ درصد دوم شد.

«روی ویتوریا» سرمربی تیم النصر (۵.۱۸ درصد) و «ولادان میلویوویچ» سرمربی تیم الاهلی عربستان (۰.۹۸ درصد) دیگر گزینه‌های این نظرسنجی بودند.

از منطقه غرب آسیا، تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد راهی فینال مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ شود. نماینده ایران منتظر برگزاری مسابقات شرق آسیا و تعیین حریفش در فینال است.

در نظرسنجی‌های گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا حامد لک (دروازه)، سیامک نعمتی و محمدحسین کنعانی زادگان (دفاع)، بشار رسن (هافبک) از پرسپولیس و ارسلان مطهری (مهاجم) از استقلال انتخاب شده بودند.



