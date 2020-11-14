به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری در حاشیه جلسه بررسی احداث شهرک دامپروری در بناب با اعلام این خبر افزود: در آذربایجان شرقی ۹ باب شهرک گلخانه‌ای به مساحت حدود ۴۵۰ هکتار وجود دارد که نزدیک به ۶۰ هکتار از آن در مرحله ساخت و یا مراحل پایانی احداث است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم طی چند ماه آینده شاهد بهره برداری از این طرح‌ها باشیم که نقش اساسی در افزایش تولیدات محصولات گلخانه‌ای، ایجاد اشتغال و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک که یکی از محدودیت‌های این منطقه است، خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور تصریح کرد: در استان آذربایجان شرقی ۳ شهرک دامپروری به مساحت ۳۲۰ هکتار وجود دارد که از این میزان ۱۱۳ هکتار واگذار شده که همه آنها در مرحله پایانی ساخت و بهره برداری است و با تکمیل آنها آذربایجان شرقی در تولید شیر و گوشت نقش بی بدیلی خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید، نماینده مردم بناب و خوشه مهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی احداث شهرک دامپروری در بناب با اشاره به نقش و ضرورت کشاورزی و دامپروری در زندگی و معیشت مردم اظهار کرد: خوشبختانه شهرستان بناب دارای ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی و دامپروری است.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش پرورش دام بصورت پراکنده و سنتی در برخی از محلات اطراف شهر بودیم بطوری که ۱۵ الی ۲۰ درصد دام سبک شهرستان را شامل می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد با ساماندهی وضعیت موجود شاهد ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای دامپروران عزیز و افرادی که مایل به سرمایه گذاری در این عرصه هستند، باشیم و از این راه قطعاً شاهد افزایش تولیدات دامی در شهرستان خواهیم بود.

گفتنی است، قرار است شهرک دامپروری شهرستان بناب در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان ظرف مدت ۱۵ ماه در روستای حاجی مصیّب بناب احداث شود.

شهرستان ۱۵۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در جنوب این استان در منطقه‌ای هموار و مسطح موسوم به دشت بناب واقع شده که از یک طرف به کوه‌های قره قشون محدود می‌شود و در سمت دیگر متصل به ساحل زیبای دریاچه ارومیه است.

مردم شهرستان بناب عموماً پرتلاش و کوشا هستند و مسائل اقتصادی در میان آنها بسیار حیاتی است و به همین خاطر کار و تلاش جوهره زندگی روزمره آنهاست. مردم این شهرستان به غیر از درصد پایینی که به کارهای اداری، خدماتی و صنفی و تجارتی مشغول هستند، به کار کشاورزی، باغداری و دامپروری می‌پردازند.