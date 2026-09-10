به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای عالی سیاسی یمن از توقف درگیری‌ها در مناطق ساحلی غرب این کشور پس از عقب‌ راندن مزدوران وابسته به عربستان خبر داد و بر تعهد یمن به امنیت کشتیرانی در دریای سرخ تأکید کرد.

شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد درگیری‌های نظامی در نوار ساحلی غربی پس از انهدام و عقب‌راندن تجمعات نیروهای وابسته به دشمن سعودی پایان یافته است.

این شورا همچنین تأکید کرد یمن به تمامی تعهدات بین‌المللی خود در قبال کشتیرانی در دریای سرخ پایبند است.

رسانه‌های عربی پیش از این اعلام کردند که یمن بر جزایر استراتژیک زقر و حُنیش بزرگ و کوچک در دریای سرخ کنترل پیدا کرده است.

همچنین بنابر گزارش منابع خبری، مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن در ادامه پیشروی‌های گسترده در مقابله با مزدوران تحت حمایت عربستان تسلط کامل بر پایگاه نظامی و استراتژیک «العمری» که بر تنگه حیاتی باب‌المندب مشرف است را تثبیت کردند.