درخشش لرستان در فراخوان پرسش مهر؛ کسب ۱۴ عنوان برتر کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت مومنی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش لرستان، اظهار داشت: بیستوششمین فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری با محوریت آیه شریفه «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از فراخوان، این پرسش مطرح شد که آیه شریفه چه پیامهایی دارد و چگونه میتوان برای عملی شدن مفاهیم آن در زندگی فردی و اجتماعی نقشآفرینی کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش لرستان ادامه داد: دانشآموزان و فرهنگیان استان در رشتههای مختلف هنری، ادبی و گروهی آثار خود را به دبیرخانه فراخوان ارسال کردند که پس از طی مراحل داوری، نمایندگان لرستان موفق شدند در مرحله کشوری در مجموع ۱۴ عنوان برتر را به دست آورند.
درخشش فرهنگیان لرستان در بخش کشوری
مومنی با اشاره به موفقیت فرهنگیان استان در این فراخوان گفت: فاطمه قمی از هنرستان الزهراء شهرستان دورود در رشته طراحی موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.
وی افزود: علیرضا رضایی از ناحیه دو خرمآباد نیز در رشته داستاننویسی عنوان شایسته تقدیر کشوری را به خود اختصاص داد.
کسب رتبههای برتر دانشآموزان لرستانی
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش لرستان با اشاره به موفقیت دانشآموزان استان اظهار کرد: علی شرفی از هنرستان زیبای ناحیه یک خرمآباد در رشته کاریکاتور موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.
مومنی ادامه داد: کسری حیدریکیا از دبیرستان صدرا شهرستان کوهدشت در رشته انشای مهر رتبه دوم کشوری، مهربد یاراحمدی از دبیرستان سما شهرستان بروجرد در رشته فیلم کوتاه رتبه سوم کشوری و علیرضا بهاروند از هنرستان شهید سعیدی ناحیه دو خرمآباد در رشته پوستر رتبه سوم کشوری را کسب کردند.
موفقیت گروههای سرود لرستان در سطح کشور
وی با اشاره به موفقیت گروههای دانشآموزی استان گفت: گروه سرود دبیرستان دوره دوم سما پسرانه شهرستان بروجرد و گروه سرود دبیرستان دوره دوم فرزانگان دخترانه ناحیه یک خرمآباد، هر دو موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند.
مومنی افزود: در رشته سرود همگانی نیز پنج واحد آموزشی استان عنوان برگزیده کشوری را کسب کردند.
این واحدهای آموزشی شامل دبستان شهدای جهاد کشاورزی پسرانه ناحیه یک خرمآباد، دبیرستان دوره اول دارا ناحیه یک خرمآباد، دبستان دوره دوم دخترانه سارا ناحیه یک خرمآباد، دبیرستان دوره اول دخترانه سمیه ناحیه دو خرمآباد و دبیرستان دوره دوم صدیقه کبری ناحیه دو خرمآباد هستند.
بروجرد در نقاشی همگانی برگزیده شد
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش لرستان خاطرنشان کرد: در رشته نقاشی همگانی نیز دبستان دوره دوم ابتدایی دخترانه فرشتگان ۲ شهرستان بروجرد موفق شد عنوان برگزیده کشوری این فراخوان را به دست آورد.
وی این موفقیتها را حاصل مشارکت و تلاش دانشآموزان، فرهنگیان، مدیران و عوامل اجرایی مدارس دانست و گفت: کسب این عناوین نشاندهنده ظرفیت و استعداد جامعه فرهنگی و دانشآموزی لرستان در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و ادبی است.
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