به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا عصر پنج‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: حفظ تولید و اشتغال و تقویت این دو مؤلفه از اولویت‌های اصلی استان است و در این راستا باید با حفظ زنجیره‌های تولید، از توقف فعالیت واحدها جلوگیری و مسیر تولید تسهیل شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در پشتیبانی از واحدهای تولیدی افزود: نقش دستگاه‌هایی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شبکه بانکی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است و تصمیمات همه دستگاه‌ها باید با رویکرد حفظ و تقویت تولید و اشتغال اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه تولید یک مجموعه هماهنگ و به‌هم‌پیوسته است، تصریح کرد: بروز اختلال در هر بخش از زنجیره تولید می‌تواند آثار منفی خود را در سایر بخش‌ها نیز نشان دهد؛ بنابراین رفع موانع و پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط است.

رجائی‌نیا بر ضرورت نگاه تسهیلگرانه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: در تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط واحدهای تولیدی و ضرورت استمرار فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد تا ضمن صیانت از اشتغال موجود، زمینه تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان نیز فراهم شود.

در این نشست، مشکلات و موانع ۷ واحد تولیدی و خدماتی استان مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح مسائل و بررسی راهکارها، تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل ادامه فعالیت این واحدها اتخاذ شد.