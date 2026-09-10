به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهرقدس و با قضاوت وحید کاظمی به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار در حالی برگزار می‌شود که برخلاف انتظار، استقبال چندان زیادی از سوی هواداران استقلال از این بازی صورت نگرفته و سکوهای ورزشگاه شهدای شهرقدس همچنان با حضور پرشمار تماشاگران مواجه نشده است.

با این حال، هواداران حاضر در ورزشگاه در حمایت از سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، به تشویق او پرداختند و با شعارهای خود حمایتشان را از سرمربی آبی‌پوشان اعلام کردند. هواداران استقلال همچنین از بختیاری‌زاده خواستند صالح حردانی را ببخشد و این بازیکن را به ترکیب و شرایط عادی تیم بازگرداند.

در ادامه صالح حردانی، روزبه چشمی، عارف آقاسی و یاسر آسانی نیز از سوی هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفتند. هواداران همچنین با سر دادن شعارهایی خواستار انتخاب یاسر آسانی به عنوان کاپیتان استقلال شدند.

محمد خلیفه و بهرام گودرزی، دو بازیکن جدید استقلال که در نیم فصل برای آلومینیوم اراک به میدان می‌روند، نیز به شدت از سوی هواداران استقلال تشویق شدند.

هواداران استقلال در بخش دیگری از حضور خود در ورزشگاه علیه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال شعار دادند. آنها نسبت به لغو نشدن دیدار استقلال و پیکان با وجود برگزاری بازی آسیایی استقلال معترض بودند و در مقابل، به لغو دیدار پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد اشاره کردند و شعار دادند که چرا بازی پرسپولیس که دیدار آسیایی ندارد، لغو شده است.

از دیگر حواشی پیش از آغاز این مسابقه، دیدار ایمان عالمی مربی پیکان، با اعضای تیم استقلال بود. عالمی در مواجهه با اعضای استقلال با آنها خوش و بش کرد و دو طرف برای دقایقی با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

همچنین بازیکنان استقلال پیش از آغاز مسابقه برای بازدید از زمین چمن ورزشگاه شهدای شهرقدس وارد زمین شدند و پس از بررسی شرایط زمین، از کیفیت چمن نسبت به گذشته رضایت داشتند.