راه اندازی کانون متولیان موقوفات غیر متصرفی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام مصطفی مجیدی در حاشیه جلسه متولیان موقوفات غیر متصرفی قزوین اظهار کرد: در جلسه متولیان موقوفات غیر متصرفی قزوین با ریاست دادگستری استان قزوین برنامه‌های مختلفی در حوزه موقوفات غیر متصرفی مطرح شد.

وی افزود: یکی از موضوعات مطرح و پیشنهاد شده ایجاد تشکیلاتی با عنوان کانون متولیان موقوفات غیر متصرفی استان قزوین بود تا این گروه از متولیان با اساسنامه وساختار مشخصی در استان فعالیت کنند.

حجت‌الاسلام مجیدی عنوان کرد: این کانون قرار است در راستای هم افزایی متولیان موقوفات در بحث احیای موقوفات و قوانین مرتبط با وقف و مشکلات این واقفین حرکت کند.

وی تصریح کرد: اساسنامه ابتدایی کانون متولیان موقوفات آماده شده و در جلسه امروز با حضور هیئت رئیسه ایرادات اساسنامه رفع شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه در پایان یادآور شد: کانون متولیان غیر متصرفی در راستای حفظ و احیای حقوق موقوفات استان به زودی ثبت و کارخود را آغاز خواهد کرد.