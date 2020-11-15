طرف سعودی برای عناصر مزدور در یمن تعیین تکلیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته امور اسرای یمن اعلام کرد که دور جدید مذاکرات تبادل اسرا، دربرگیرنده آزاد سازی ۲۰۰ اسیر نیروهای مقاومت یمن خواهد بود.

وی افزود: در مقابل نیز ۱۰۰ عنصر مزدور وابسته به دولت مستعفی یمن آزاد خواهند شد.

المرتضی بیان کرد: این مذاکرات در واقع اجرای بخش دوم توافقنامه عمان در خصوص تبادل اسرا به شمار می رود.

وی گفت: طرف مقابل، آمادگی اجرای تبادل تمام اسرا را ندارد چرا که طرف سعودی، برای دولت مستعفی یمن تعیین تکلیف می کند.

پیش از این، رئیس کمیته امور اسرای یمنی اعلام کرده بود که سازمان ملل از این کمیته برای شرکت در دور جدیدی از مذاکرات در خصوص تبادل اسرا دعوت کرده است.

وی افزود: قرار است این دور از مذاکرات روز پنجشنبه آتی در پایتخت اردن برگزار شود.