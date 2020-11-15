حضور شطرنج بازان ایران در مسابقات رده های سنی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) مسابقات ردههای سنی این رشته را به عنوان یکی از آخرین رویدادهای مصوب برای سال جاری میلادی به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد.
این رقابتها به صورت رسمی از سوم آذرماه آغاز شده و در یک بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ روزه پیگیری میشود.
برگزاری مسابقات ردههای سنی جهان به صورت آنلاین باعث ایجاد تغییراتی در شیوه این رقابتها شده است. به این ترتیب که مسابقات در قارههای مختلف به صورت جدا برگزار میشود و نفرات برتر آنها برگزار کننده مرحله نهایی جام خواهند بود.
این رقابتها در قاره آسیا طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ دسامبر برگزار میشود که طی آن نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
طبق دستورالعمل مصوب فیده ۱۰ نفر برتر رنکینگ جهانی در هر یک از ردههای سنی زیر ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ ساله دختران و پسران میتوانند در این رقابتها شرکت داشته باشند.
بر این اساس مائده یوسفیان و آدرینا ایمانی (زیر ۱۰ سال)، امیررضا پورآقا (زیر ۱۶ سال- رده آزاد)، آناهیتا زاهدی فر و انوشا مهدیان (زیر ۱۸ سال)، آرش داغلی (زیر ۱۸ سال- رده آزاد) شطرنج بازان ایرانی هستند که طبق رنکینگ جهانی سهمیه حضور در مسابقات ردههای سنی جهان را در اختیار دارند. با این حال هنوز حضور این نفرات و در کل ترکیب شرکت کننده تیم ایران مشخص نیست.
مهرداد اردشی سرمربی تیم شطرنج نوجوانان در مسابقات قهرمانی ردههای سنی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: علاوه بر شطرنج بازانی که بر اساس رنکینگ جهانی میتوانند در مسابقات شرکت داشته باشند و طبق دستورالعمل مصوب، نفرات اول هر رده سنی در مسابقات قهرمانی کشور هم مجاز به شرکت در این رقابتها هستند.
وی افزود: بنابراین علاوه بر شطرنج بازانی که جزو ۱۰ نفر برتر رده سنی خود در رنکینگ فیده به حساب می آیند ما میتوانیم در رقابتهای سنی جهان نمایندگان دیگری از میان برترینهای قهرمانی کشور هم داشته باشیم. فدراسیون در حال بررسی این موضوع است تا بتواند ترکیب نهایی را مشخص کند.
اردشی تصریح کرد: نفرات برتر ایران در رنکینگ فیده مجاز به حضور در مسابقات هستند اما این حضور زمانی قطعی به نظر میآید که اعلام آمادگی رسمی از ایران به فیده صورت بگیرد. هنوز این اعلام آمادگی انجام نشده چرا که در مورد ترتیب هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدهایم.
سرمربی تیم شطرنج نوجوانان در مورد شیوه برگزاری رقابتها اظهار داشت: بعد از اتمام مسابقات در سطح هر قاره سه نفر اول هر رده سنی بخش دختران و پسران راهی مرحله دوم میشوند تا با چهار نفر اول رنکینگ جهانی در همان رده سنی رقابتهای خود را تا تعیین نفرات برتر دنبال کنند.
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