به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تایوان که این روزها به تحریک دولت ترامپ، بر طبل جداییطلبی میکوبد؛ با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است طی ماههای آتی، قدرت در کاخ سفید به جو بایدن منتقل شود؛ به دنبال برقراری ارتباط با تیم نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا است.
به همین دلیل، «هسیا او بی-کیهیم» نماینده تایوان در واشنگتن، در گفتگویی تلفنی با «آنتونی بلینکن» مشاور ارشد بایدن، پیروزی ادعایی نامزد دموکرات را تبریک گفت و تاکید کرد که تایپه به همکاری نزدیک با آمریکا امید بسته است. وی افزود: ما از آمریکا به خاطر حمایت فراحزبیاش سپاسگزاریم.
این در حالی است که «تسای اینگ ون» رئیس تایوان در سفری که سال ۲۰۱۵ به آمریکا داشت، با بلینکن که در آن دوره معاون وزارت خارجه بود و پیشبینی میشود که آینده درخشانی در دولت احتمالی بایدن داشته باشد؛ دیدار کرد.
به گزارش مهر، برای بیش از چهار دهه است که آمریکا با رعایت سیاست اصل چین واحد، از برقراری رابطه مستقیم با سران تایوان پرهیز میکند. با این حال، واشنگتن در دوره دونالد ترامپ، در راستای تحقق سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک که مستلزم ممانعت از قدرتیابی چین است؛ به حمایت از جریانهای جدایی طلب مناطق تابع این کشور نظیر تبت، هنگ کنگ و تایوان روی آورد.
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