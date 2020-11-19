تهدید سوخت نیروگاه نیشابور برای آب وهوا/ ادعایی که تکذیب شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور در نزدیکی شهر نیشابور، جاده میرآباد شمال شهر نیشابور در سال ۱۳۷۲ به بهره برداری رسید که یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید ۱۱۱۰٫۶ مگاوات است.

در حال حاضر انرژی تولیدی توسط این نیروگاه در نیشابور و استان‌های خراسان و گلستان مورد استفاده قرار گرفته و شبکه انتقال سراسری برق را در ایران نیز تغذیه می‌کند.

نامه فعالان محیط زیست در خصوص آسیب‌های نیروگاه نیشابور

این نیروگاه حدود ۳۰ درصد برق خراسان رضوی و بخشی از استان سمنان، برق واحدهای صنعتی و برق کل کشور را فراهم می‌کند اما در چند سال اخیر، فعالان محیط زیست نیشابور در رابطه با تأثیرات اقلیمی نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور هشدار داده و نامه‌ای را به رئیس جمهور نیز ارسال کرده‌اند.

در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور سوخت مازوت با ۵۰۰ برابر آلودگی بالاتر در حال سوختن است!

احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان نیز در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات زیست محیطی نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور گفت: امروز در نیروگاه‌ها همچون نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور به جای گاز، سوخت مازوت با ۵۰۰ برابر آلودگی بالاتر از حد مجاز در حال سوختن است و صدایی از وزارت نفت و سازمان محیط زیست بر نمی‌آید.

نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور از سوخت مازوت استفاده نمی‌کند

محمد مهدی نوربخش، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور بر خلاف حرف نماینده نیشابور از سوخت مازوت استفاده نمی‌کند و این نیروگاه از گاز و نفت گاز استفاده می‌کند و همچنین در زمان تعمیرات و فصل سرما که به دستور اداره گاز صورت می‌گیرد، بیشتر از گازوئیل استفاده می‌شود.

وی با اشاره به نظارت‌های تصادفی محیط زیست از کل مجموعه، مخازن و فرایند کار، ادامه داد: همچنین این نیروگاه قراردادی با آزمایشگاه حفاظت محیط زیست دارد که به صورت فصلی خروجی دود، سنجش و آنالیز می‌شود و اگر مشکلی داشته باشد اخطار لازم داده خواهد شد که تا امروز هیچگونه مسئله غیر استانداردی نداشته ایم.

نوربخش ادامه داد: این نیروگاه در شش ماهه اول سال از گازوئیل و گاز به صورت همزمان استفاده می کرده و اخیراً هم به دلیل فصل سرما مجبور به استفاده از گازوئیل است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور بیان کرد: اگر گازوئیل مصرفی غیر استاندارد باشد، تأثیرگذاری خودش را خواهد داشت که اگر چنین چیزی در خروجی این نیروگاه دیده شود قطعاً برخورد می‌شود البته تا امروز چنین موردی گزارش نشده است.

وی بیان کرد: هر چقدر از گاز طبیعی استفاده شود بهتر از گازوئیل است چرا که گازوئیل میزان آلایندگی بیشتری دارد از همین رو تاکید ما استفاده از گاز طبیعی است.

نیروگاه نیشابور بر نوع بارش برف و باران تأثیر دارد

مهدی بلوکی، رئیس اداره هواشناسی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر نیروگاه نیشابور بر نوع بارش برف و باران، بیان کرد: نیروگاه از لحاظ بارش دهی تأثیر چندانی ندارد اما مقدار کمی بر روی نوع بارش تأثیرگذار است تقریباً کمتر از ۱۰ درصد که برف به باران تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچگونه اطلاعاتی از سوخت مصرفی این نیروگاه ندارد، افزود: کار تحقیقاتی و پژوهشی درباره تأثیر نیروگاه سیکل ترکیبی بر آب و هوا و اقلیم نیشابور انجام نگرفته و ما قبل تر به فرمانداری اعلام کرده‌ایم که باید بودجه‌ای برای کار تحقیقاتی در نظر گرفته شود.

صحبت‌هایی که امروز در رسانه‌ها در خصوص نیروگاه نیشابور گفته می‌شود، بیشتر مربوط به برداشت‌ها است و تحلیل واقعی در این زمینه صورت نگرفته است.

رئیس اداره هواشناسی نیشابور ادامه داد: صحبت‌هایی که امروز در رسانه‌ها گفته می‌شود، بیشتر مربوط به برداشت‌ها است و تحلیل واقعی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: در دو سال گذشته بالای ۳۶۰ میلی متر بارش در شهرستان داشته ایم که این میزان ۱۲۰ میلی متر بیشتر از میانگین دراز مدت است.

تأثیر خودروها بر آب و هوای نیشابور

بلوکی با اشاره به اینکه بیشتر از هر چیزی، گرمایش جهانی بر آب و هوای نیشابور تأثیر دارد، ابراز کرد: مردم نباید توقع داشته باشند بارشی که در اردبیل اتفاق می‌افتد در نیشابور هم شاهد باشیم زیرا اقلیم‌ها متفاوت است، علاوه بر نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور، ما فقط ۱۸۰ هزار خودروی پلاک نیشابور داریم که این خودروها قطعاً در آب و هوا تأثیر دارند.

وی بیان کرد: مکان یابی نیروگاه سیکل ترکیبی باید به درستی صورت می‌گرفت و به جای شمال نیشابور در جنوب شهرستان تأسیس می‌شد.

رئیس اداره هواشناسی نیشابور با بیان اینکه تغییر اقلیم نیشابور توسط نیروگاه سیکل ترکیبی را قبول ندارم، گفت: تأثیر این نیروگاه بر آب‌وهوا بسیار کم است و متأسفانه مسئولین نیروگاه هم هیچ واکنشی به موضوعات نشان نمی‌دهند.

لازم است مدیران شهرستانی و استانی هر چه زودتر کارگروه تحقیقاتی برای بررسی دقیق وضعیت این نیروگاه تشکیل دهند تا از پیامدهای آینده آن جلوگیری شود.