رشد ۷ درصدی بودجه شرکت های دولتی/ اصلاح ساختار بودجه اعمال می شود

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: ۱۴ آبان گزارش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد که هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی، آن را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داد.

وی بیان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در سال آینده را به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده است و این گزارش در حال بررسی در دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در حال بررسی بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است و به دنبال آن هستیم که اصلاح ساختار بودجه را در این بخش نیز اعمال کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار است که ۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ در بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اعمال شود.

حاجی بابایی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که با اصلاح ساختار بودجه، تحول عظیمی را در بودجه بانک‌ها و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته تا چه حد تغییر داشته است، گفت: تحول اساسی ساختاری در بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال قبل نداریم.

وی گفت: بودجه بانک‌ها و شرکتهای دولتی در سال ۹۹، هزار و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این بودجه برای سال آینده هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و بر این اساس نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است.