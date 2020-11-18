به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر چهارشنبه در نشست رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی شهرستان گناوه اظهار داشت: طرح جامع توسعه بنادر گناوه و ریگ، مطالعه و شروع عملیات سد روستای چهار روستایی به عنوان یکی از منابع تأمین و تغذیه آب کشاورزی، توسعه آبخیزداری برای تقویت سفره‌های زیرزمینی، جنگل کاری، توسعه فضای سبز و توسعه و تکمیل راه‌های دسترسی این شهرستان به استان‌های دیگر برای و مرکز کشور جهت توسعه نقش بنادر این شهرستان در صادرات از جمله موارد مهم که باید در جلسات اقتصاد مقاومتی مورد توجه باشد.

فرماندار گناوه با اشاره به اهمیت نقش راه‌های ارتباطی در توسعه شهرستان گفت: با توجه به اهمیت و موقعیت بنادر گناوه و ریگ در کشور، توسعه راه‌های ارتباطی این شهرستان نقش چشمگیری درافزایش صادرات کشور ایفا خواهد کرد.

وی افزود: از جمله این راه‌های ارتباطی جاده گناوه – میشان است که با تکمیل آن دسترسی این شهرستان به مرکز و استان‌های دیگر کوتاه‌تر می‌شود و این کوتاهی مسیر کاهش آلودگی زیست محیطی، کاهش بار ترافیکی در جاده‌های اصلی، جلوگیری از تخریب زیرساخت‌ها و کاهش مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

مهرجو با تاکید بر اینکه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باید حرکت این شهرستان را به سمت توسعه پایدار شتاب دهد بیان کرد: از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر درخواست می‌شود تا طرح‌های تعریف شده اقتصاد مقاومتی برای شهرستان گناوه تدوین و تنظیم شود که متناسب با ظرفیت و شرایط شهرستان باشد.

وی گفت: اگر چه باید تلاش شود تا پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد هر چه زودتر به بهره برداری برسد اما مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برای این شهرستان به گونه‌ای باشد که شهرستان را در اشتغال و بیکاری از وضعیت موجود خارج کند.

فرماندار گناوه با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت گفت: انتظار می‌رود که سهمی برای اشتغال پایدار با توجه به ظرفیت‌ها در شهرستان گناوه در نظر گرفته شود که امنیت شغلی مردم و آینده شهرستان را در اشتغال و توسعه تضمین و تأمین کند.

بررسی مشکلات و تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان، و سایت میگو رود شور، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.