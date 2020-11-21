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۱ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۸

رئیس جهاد دانشگاهی خبر داد :

بذرهای هیبریدی زیر کشت انبوه می روند/ صادرات بذر به ترکیه

بذرهای هیبریدی زیر کشت انبوه می روند/ صادرات بذر به ترکیه

رئیس جهاد دانشگاهی از موفقیت محققان این نهاد در تولید بذرهای هیبریدی خبر داد و گفت: قرار است این بذرها به صورت انبوه زیر کشت بروند و صادر شوند.

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بذرهای هیبرید که چندین سال است توسط محققان جهاد دانشگاهی در حال تحقیق و توسعه است، گفت: محققان جهاد دانشگاهی طی دو سال گذشته موفق به تولید بذرهای هیبرید کاهو، خیار، گوجه، فلفل شدند.

وی با بیان اینکه تولید بذرهای هیبرید کاهو و خیار پیشرفت خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: اکنون محققان جهاد، درصدد هستند که در یک گلخانه ۵ هزار متری کاهو و خیار را زیر کشت ببرند و آن را وارد بازار کنند.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه به زودی این گلخانه توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) راه اندازی می شود، یادآور شد: البته کاهو در گلخانه ۵۰۰ متری کاشته شده که نتایج خوب بوده و به بازار رسیده است.

وی با بیان اینکه تزویج برای تولید بذرهای هیبرید صورت می گیرد تا یک نمونه مرغوب تولید شود، خاطر نشان کرد: تقریبا تولید بذر کاهو رو به اتمام است که در مقیاس زیادی تری انجام شود و به بازار برسد.

طیبی با بیان اینکه هر دو، تا پایان سال تکمیل می شوند و به زیر کشت می روند، خاطر نشان کرد: یک شرکت ترکیه ای علاقمند به خرید بذرهای هیبریدی خیار و کاهو است و بناست که به آنها فروش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این خریدار ترکیه ای خود تولید کننده بذر است، بیان کرد: تولید این بذرهای هیبرید کار خوبی است که جای پیشرفت دارد؛ از این رو درصدد هستیم که خدمات این حوزه را در قالب یک شرکت دانش بنیان به بیرون ارائه دهیم.

کد مطلب 5075291

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