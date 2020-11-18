تعطیلی مدارس ۴ شهرستان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش تمامی مراکز آموزشی در شهرستان‌های با وضعیت قرمز از ابتدای آذر به مدت دو هفته تعطیل شد.

لذا شهرستان‌های «گرگان، آق قلا، بندرترکمن و کلاله» که در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، از ابتدای آذر به طور کامل تعطیل و کلاس‌های درس به صورت مجازی برگزارخواهد شد.

گفتنی است که طبق اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهرستان‌های آق قلا، گرگان، بندرترکمن و کلاله در وضعیت قرمز، شهرستان‌های مینودشت، مراوه تپه، گنبد، گمیشان، گالیکش، کردکوی، علی آبادکتول، بندرگز و آزادشهر در وضعیت نارنجی و شهرستان رامیان در وضعیت زرد از لحاظ شیوع کرونا قرار دارند.

هم اکنون ۴۸۴ بیمار کرونایی در استان بستری بوده که از این تعداد ۱۱۱ نفر در آی سی یو و ۴۸ بیمار هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.