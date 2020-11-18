وزیرخارجه بحرین:بایدن پیش از توافق با ایران باید با ما رایزنی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای خبری آکسیوس، «عبداللطیف بن راشد الزیانی» وزیر امور خارجه بحرین در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار آکسیوس گفت: «ظرف چهار سال گذشته وضعیت در خاورمیانه دگرگون شده و دینامیک منطقه دستخوش تغییر شده است». وی در ادامه مدعی شد: «ما اطمینان داریم که منافع ایالات متحده در برخورداری از یک منطقه امن و با ثبات برای همگان است و امیدواریم که ایران به یک تبعه مسئول در منطقه تبدیل شود!»

این دیپلمات بحرینی همچنین تأکید کرد که هرگونه توافق جدید [ایالات متحده] با ایران مستلزم آنست که نه تنها موضوع برنامه هسته‌ای ایران بلکه رفتار منطقه‌ای و همچنین برنامه موشک بالستیک این کشور را نیز دربر گیرد.

الزیانی با اشاره به شرکای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس افزود: «چنانچه ایالات متحده به دنبال یک چنین توافقی با ایران باشد، لازم است که ما [شرکای واشنگتن در منطقه] طرف مشورت و رایزنی قرار گیریم».

وزیر خارجه بحرین همچنین گفت که این کشور با رژیم صهیونیستی و سایر شرکای خود در منطقه خلیج فارس پیرامون گام بعدی در قبال ایران در حال مشورت و رایزنی است.

وی ادعا کرد: «هر کشوری که نگران تجاوز ایران (!) است، باید و حتماً این موضوع را مطرح کند. ما دیدگاه‌های خود را به طور حتم اعلام می‌کنیم. ما با ایالات متحده گفتگویی نزدیک و صریح داریم، بنابراین مطمئنم که سایر کشورهای منطقه نیز نگرانی‌های خود را با صراحت بیان خواهند کرد».