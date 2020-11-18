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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۰:۴۵

در گفتگویی اختصاصی؛

وزیرخارجه بحرین:بایدن پیش از توافق با ایران باید با ما رایزنی کند

وزیرخارجه بحرین:بایدن پیش از توافق با ایران باید با ما رایزنی کند

وزیر امور خارجه بحرین می گوید که انتظار دارد دولت جدید ایالات متحده پیش از هرگونه توافق جدید هسته ای با ایران، با بحرین و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رایزنی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای خبری آکسیوس، «عبداللطیف بن راشد الزیانی» وزیر امور خارجه بحرین در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار آکسیوس گفت: «ظرف چهار سال گذشته وضعیت در خاورمیانه دگرگون شده و دینامیک منطقه دستخوش تغییر شده است». وی در ادامه مدعی شد: «ما اطمینان داریم که منافع ایالات متحده در برخورداری از یک منطقه امن و با ثبات برای همگان است و امیدواریم که ایران به یک تبعه مسئول در منطقه تبدیل شود!»

این دیپلمات بحرینی همچنین تأکید کرد که هرگونه توافق جدید [ایالات متحده] با ایران مستلزم آنست که نه تنها موضوع برنامه هسته‌ای ایران بلکه رفتار منطقه‌ای و همچنین برنامه موشک بالستیک این کشور را نیز دربر گیرد.

الزیانی با اشاره به شرکای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس افزود: «چنانچه ایالات متحده به دنبال یک چنین توافقی با ایران باشد، لازم است که ما [شرکای واشنگتن در منطقه] طرف مشورت و رایزنی قرار گیریم».

وزیر خارجه بحرین همچنین گفت که این کشور با رژیم صهیونیستی و سایر شرکای خود در منطقه خلیج فارس پیرامون گام بعدی در قبال ایران در حال مشورت و رایزنی است.

وی ادعا کرد: «هر کشوری که نگران تجاوز ایران (!) است، باید و حتماً این موضوع را مطرح کند. ما دیدگاه‌های خود را به طور حتم اعلام می‌کنیم. ما با ایالات متحده گفتگویی نزدیک و صریح داریم، بنابراین مطمئنم که سایر کشورهای منطقه نیز نگرانی‌های خود را با صراحت بیان خواهند کرد».

کد مطلب 5075300

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      5 0
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      قورباغه های هفت‌تیر کش
    • احمد ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      7 0
      پاسخ
      مگر ادم با گاو مشورت می کند! چه دنیای عجیبی
    • مردم ایران IR ۰۷:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      4 0
      پاسخ
      حالا این جزیره هم شده برای ما آدم، رو بدی همین میشه دیگه، ببین به چه روزی افتاده سیاست خارجیمون که بحرینم برای ما تعیین تکلیف میکنه، کی قراره از خواب اوانس دادن به بیگانگان بیدار شید
    • بلبل ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      3 0
      پاسخ
      کشورهای جزیره ای زبان باز کردند باید تنبیه شوند
    • مجیدزاده IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      3 0
      پاسخ
      پشه خودش چیه که فشار خونش چیه بحرین برایمان شرط وشروط میزاره
    • مهدی IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      تو یکی خفه شو آشغال
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      2 0
      پاسخ
      عجب خودشون رو هم تحویل میگیرن ! شرکای امریکا در منطقه ! هه هه هه .... امریکا برادر بزرگتر اینها را گاو شیرده خطاب میکنه و حتما از دید امریکا اینها گوساله ای بیش نیستند . از دید ما پشه ای هستند که گاهی در سر چاه توالت وز و وزی میکنند .
    • یوسف IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      6 0
      پاسخ
      اولا کشور جعلی بحرین وجود ندارد بلکه یک گروه صهیونیستی هستند که خاک ایران را بالای 80 سال وبیشتر اشغال کرده اند باید جزیره بحرین به کشور خود بازگردانده شود در ایران ما جوابگوی دشمنان نیستیم حال صهیونیسم از هر قسمش باشد
    • دبیر تاریخ IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      5 1
      پاسخ
      شما چه کاره جهان هستید،سرپیازی یا ته آن،،،مگر شملا که با اسراییل مذاکره کزدیده،نظر کسی را خواستید،،،پایت را از گلیم خودت درازتر نکن ،کشور جزیره ای،،،،،
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      5 0
      پاسخ
      ای خاک برسر آمریکاکه باید برای کاراش باکیا رایزنی کنه افول قدرت که میگن همینه
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      3 0
      پاسخ
      خدا یا قورباغه هم برای هفت تیر می کشد وق وق نکن ووزوز نکن خر مگس بحرین تف بیندازیم شما را نابود می کند تا بماند یک موشک بزنیم دیگر جای ایستادن ندارد حد و اندازه خودتان ببینید با دم شیر بازی نکنید که به درک واصل می شوید
    • عباس IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با کی با او باما
    • CA ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      5 0
      پاسخ
      بحرين رو به صاحبان اصليش بر گردانيم ،
    • موسوی IR ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بدبخت برو بمیر تو کی هستی که بات مشورت بشه توشلوارته بدون اجازه امریکا نمی پوشی مگه ایران مثل شماست بدبختهای ذلیل اگه اثالت داشتید مسلمانی خودت را زیرپا نمی گذاشتی وحلقه بگوش اسرائیل می شدید نتیجه کارتان را چند سال دیگه می بینید که اختیار ناموستان را هم نخواهیدداشت

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