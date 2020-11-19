  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۸:۵۶

فرمانده سپاه نینوا گلستان بیان کرد

اجرای طرح شهید سلیمانی در مبارزه با کرونا

اجرای طرح شهید سلیمانی در مبارزه با کرونا

گرگان- فرمانده سپاه نینوا گلستان از اجرای طرح شهید سلیمانی برای مبارزه با کرونا خبر داد و گفت: با تفکر بسیجی هر مشکلی حل شدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح پنج شنبه در جلسه تبیین طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهارکرد: هدف این طرح مبارزه با کرونا بر اساس رهگیری، پیگیری و پیشگیری از شیوع بیماری در ابعاد وسیع است.

وی افزود: طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اساس فرمان حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص ورود دوباره جهادگران بسیجی برای مبارزه با کرونا اجرا خواهد شد.

ملک شاهکوهی بیان کرد: به دفعات مکرر شاهد این بوده ایم که هرجا کار به مردم سپرده شد و تفکر جهادی بسیج را حاکم کرده ایم مشکلات رفع شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان اضافه کرد: فرمانده این قرارگاه استاندار گلستان خواهد بود و سپاه نینوا فرماندهی عملیات و اجرا طرح را عهده دار خواهد بود.

ملک شاهکوهی ادامه داد: این طرح با شعار هر خانه یک پایگاه سلامت راه اندازی خواهد شد تا ضریب حساسیت مردم در قبال این ویروس منحوس بالا رفته و افراد ناقل به قرنطینه بروند.

وی گفت: گرچه شرایط استان همچون دیگر استان‌های کشور بحرانی نیست اما دلخوش کردن به این موضوع خطرآفرین است و کوچک‌ترین غفلت خسارات جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 5075324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها