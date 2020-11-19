اجرای طرح شهید سلیمانی در مبارزه با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح پنج شنبه در جلسه تبیین طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهارکرد: هدف این طرح مبارزه با کرونا بر اساس رهگیری، پیگیری و پیشگیری از شیوع بیماری در ابعاد وسیع است.

وی افزود: طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر اساس فرمان حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص ورود دوباره جهادگران بسیجی برای مبارزه با کرونا اجرا خواهد شد.

ملک شاهکوهی بیان کرد: به دفعات مکرر شاهد این بوده ایم که هرجا کار به مردم سپرده شد و تفکر جهادی بسیج را حاکم کرده ایم مشکلات رفع شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان اضافه کرد: فرمانده این قرارگاه استاندار گلستان خواهد بود و سپاه نینوا فرماندهی عملیات و اجرا طرح را عهده دار خواهد بود.

ملک شاهکوهی ادامه داد: این طرح با شعار هر خانه یک پایگاه سلامت راه اندازی خواهد شد تا ضریب حساسیت مردم در قبال این ویروس منحوس بالا رفته و افراد ناقل به قرنطینه بروند.

وی گفت: گرچه شرایط استان همچون دیگر استان‌های کشور بحرانی نیست اما دلخوش کردن به این موضوع خطرآفرین است و کوچک‌ترین غفلت خسارات جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد.