به گزارش خبرنگار مهر احمد شیرانی، افزود: در هیچکدام از محورها مشکل ترافیکی اعلام نشده و ترافیک صبحگاهی هم فروکش کرده است، همچنین در برخی از استان‌ها بارش باران داریم.

وی با اشاره به تصادف جرحی رخ داده در اتوبان زنجان-قزوین گفت: این تصادف در ۴ صبح ۹۹/۸/۲۹ بین دو دستگاه اتوبوس اسکانیا به دلیل عدم توجه به جلو رخ داد که در پی این تصادف ۳ نفر مجروح شدند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: به رانندگان توصیه می‌کنم در روزهای بارانی از آماده به کار بودن برف پاک کن‌های شیشه جلو اطمینان حاصل کنند و اگر برف پاکن‌ها فرسوده هستند آنها را تعویض کنند.

سرهنگ شیرانی گفت: برای جلوگیری از بخار گرفتن شیشه‌های خودرو از سیستم تهویه خودرو استفاده و یا با محلول‌های مخصوص بر شیشه اثر بخار را کاهش دهند، در زمان بارندگی سطح جاده‌ها لغزنده شده و با توجه به کاهش اصطکاک تایرها با سطح جاده احتمال سر خوردن خودرو وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است سرعت خودرو کاهش یافته و فاصله بیشتری با خودرو جلویی در نظر گرفته شود چراکه دید راننده کاهش می‌یابد و دقت و احتیاط بیشتری لازم است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا ادامه داد: فاصله ترمز گیری تا زمان توقف افزایش یافته و احتمال تصادف بیشتر می‌گردد.بهتر است در مه و بارندگی‌های شدید چراغ‌های کوچک یا مه شکن روشن باشد.

سرهنگ شیرانی در پایان گفت: رانندگان برای رسیدن به مقصد زمان بیشتری را پیش بینی کنند تا مجبور به عجله و شتاب در طول مسیر نباشند، به حقوق عابرین پیاده بیشتر احترام گذاشته و با توقف در فاصله ایمن در تقاطع‌ها و گذرگاه‌ها با صبر و حوصله اجازه تردد و عبور ایمن عابرین پیاده داده شود.