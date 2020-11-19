واحد پول ژاپن دیجیتالی عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سال آینده میلادی بیش از ۳۰ شرکت بزرگ ژاپنی آزمایش‌هایی را برای عرضه یک پول دیجیتال مشترک و عمومی آغاز می‌کنند.

بانک ژاپن اخیراً از طرحی آزمایشی برای عرضه ین (واحد پول ملی این کشور) دیجیتال خبر داد که نشان دهنده اهمیت روز افزون نیاز ژاپن برای همخوانی باپیشرفت فناوری‌های مالی است.

در این گروه علاوه بر بزرگترین بانک‌های ژاپن، کارگزاری‌ها، شرکت‌های مخابراتی و خرده فروشان کلان نیز همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از پلتفرم‌های معمول برای صدور ارز دیجیتال آزمایش‌هایی انجام می‌دهند.

هیرومی یامائوکا مدیر ارش سابق بانک ژاپن اکنون ریاست این گروه را برعهده دارد. او در این باره می‌گوید: ژاپن پلتفرم‌های دیجیتال متعددی دارد که هیچ کدام از آنها برای شکست دادن پرداخت‌های نقدی به اندازه کافی بزرگ نیستند. ما می‌خواهیم چارچوبی ایجاد کنیم که با پلتفرم‌های مختلف سازگاری داشته باشد.

طی این طرح آزمایشی بانک‌های خصوصی مسئولیت عرضه ارز دیجیتال را دارند هرچند احتمال دارد شرکت‌های دیگر نیز ین دیجیتال را توسعه دهند.

ژاپن یکی از کشورهایی است که همچنان بیشتر تراکنش‌های مالی به طور نقدی در آن انجام می‌شود، به طوریکه از کل پرداخت‌ها فقط ۲۰ درصد غیرنقدی انجام می‌شود.