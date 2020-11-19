به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در جلسه ستاد دانشگاهی کووید ۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در تالار رویش این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: هنوز تحقیقات ما در کشور مسئله محور و جامعه محور نیست.

وی افزود: چقدر در مورد مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت به عنوان یک کار بین بخشی کار کرده‌ایم؟ چقدر پا به عرصه‌های پر مشکل نظام سلامت گذاشته‌ایم؟ بخش پژوهش در مورد طرح تحول نظام سلامت چقدر کار کرد؟ چقدر به نقصان‌ها یا فقدان‌های طرح تحول نظام سلامت، پاسخ داد؟ چقدر فایده و اثر این طرح را بررسی کردیم و به وزیر سابق یا بعدی گفتیم اثربخشی این طرح چیست؟ یا چقدر در مورد سلامت روان، پژوهش کرده‌ایم؟ چقدر در مورد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و یا مسائل محلی پژوهش کاربردی کرده‌ایم؟ در شرق اصفهان بیماری سالک یکی از مسائل اصلی است چقدر در این زمینه پژوهش انجام داده و اولویت‌های مقابله با آن مشخص شده است؟

وزیر بهداشت تاکید کرد: در تمام دنیا منابع را در بخش تحقیقاتی صرف می‌کنند که نتیجه آن، راهکاری برای گشودن گره‌ای از نظام ارائه خدمت باشد. نظام تحقیقاتی دانشگاهی کشور در این راستا چه کرده است؟ کدام مقاله را به وزیر وقت داده که اگر این کار را انجام دهی، نظام ارائه خدمت به سمت و سوی بهتری می‌رود؟ در مورد کووید ۱۹، یک مدل به بنده بدهید که پیش بینی‌ها درست بوده باشد. حتی یکی از پیش بینی‌ها هم درست نبوده است. کدام ریاضی‌دان می‌تواند برای نظام سلامتی مدل سازی کند که مؤلفه‌های مؤثر بر آن با پنج درصد تغییر، جابجا می‌شوند؟

کدام وزیر کم خرد با چنین یافته‌های شکسته‌ای می‌تواند بخش سلامت کشور را اداره کند؟

نمکی افزود: ۹۸ درصد از تحقیقات در نظام سلامت، صرف انتشار مقالات در فلان مجلات می‌شود که به کار نمی‌آید. به شدت به روند تحقیقات نظام سلامت، انتقاد دارم. نامه بنده به دکتر ملک زاده در روزهای اول شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که ۱۰ آیتم تعیین شده، اما یکی از آنها تاکنون جواب نداده است. کدام وزیر کم خرد با چنین یافته‌های شکسته‌ای می‌تواند بخش سلامت کشور را اداره کند؟ اصلاً نباید بر یافته‌هایی که بر حسب یک تخمین به وزیر داده می‌شود، کار و اعتماد کرد. این تخمین‌ها تاکنون درست نبوده و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به من دادند که هیچکدام صحیح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبود.

وی گفت: برخی افراد و محققانی که برای من از سارس گزارش آورده بودند، روزهای اول پیش بینی کردند که ما از اردیبهشت خیالمان راحت می‌شود و رفتار ویروس مثل اجدادش سارس است و با گرما، کار آن تمام می‌شود. به آنها گفتم اصلاً این حرف‌ها را قبول ندارم. همیشه در اتاقم به روی دانشمندان باز است، چون معتقدم دولتمردی می‌تواند خردمندانه عمل کند که راه و در را به روی دانشمندان باز کند. به اپیدمیولوژیستی که خودش را سرگروه می‌دانست و آمد توضیح داد که کرونا در فصل کرونا تمام می‌شود، اول خندیدم و بعد گفتم که انشاالله که پیش بینی‌های شما و تیم‌تان درست باشد، اما من باید برای اداره کشور، بدبینانه ترین شیوه را انتخاب کنم که در باتلاق بیماری گرفتار نشوم و گفتم آنچه از ویروس می‌بینم با اجدادش متفاوت است و ماهیت کووید ۱۹ با اجدادش یکی نیست و تابستانی بدتر از بهار را می‌بینم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تحقیقات یک کشور که از منابع عمومی آن استفاده می‌کند، باید بتواند ارائه طریقی برای باز کردن گره‌ی از نظام خدمت کند وگرنه این روال تحقیقات در کشور، به معنای دور ریختن منابع است. در مورد گسترش شرکت‌های دانش بنیان در زمان ما، بیشترین اقدامات انجام شد.

وی ادامه داد: با ممنوع کردن واردات محصولاتی که مشابه داخل دارند و گران‌تر پول دادن به تولید کننده داخل و تسهیل در امور تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، انقلاب عظیمی رخ داد.

نمکی تاکید کرد: سال گذشته با یک میلیارد دلار ارز کمتر، سیلاب‌های بهار، ارائه خدمات به سه و نیم میلیون زائر اربعین حسینی و مسائل بهداشتی اغتشاشات، آنفلوآنزای H۱N۱ و کرونا را مدیریت کردیم، چراکه اجازه ندادیم تولید داخلی، لگد مال واردات شود و این فرمایش مقام معظم رهبری را به عنوان اصلی ترین استراتژی مد نظر قرار دادم و این باعث شد که ۲۵ درصد واردات کاهش و ۳۰ درصد تولید داخلی افزایش یابد.

می‌بینید در ساخت واکسن کرونا چه معرکه‌ای خواهیم کرد

وزیر بهداشت گفت: در ساخت واکسن نیز ما یکی از طلایی‌ترین ایام این سرزمین را رقم می‌زنیم. یک غرور ملی وصف ناپذیر خواهیم داشت و می‌بینید که ما در عرصه تولید واکسن با لطف خدا و تلاش جوانان ایرانی، چه معرکه‌ای خلق خواهیم کرد.

نمکی تصریح کرد: بنده به عنوان فردی عملگرا، برای تحقیق و پژوهشی که برای کشور سودمندی نداشته باشد، قدمی بر نمی‌دارم، اما نباید تصور کرد که اگر در مقاله‌ای گفتمانی در مورد دارو، تغییر روش و … وجود داشت که به درد فردا و آینده کشور می‌خورد آن را باید کنار گذاشت. چین و کره جنوبی خیلی بیشتر از ما برای تحقیقات و پژوهش هزینه می‌کنند، اما بخش خصوصی مقتدر هم در کنار تحقیقاتشان وجود دارد که گرنت می‌آورد و از آن، محصول می‌خواهد، بنابراین از جامعه تحقیقاتی و محققان کشور انتظار دارم که تحولی بنیادین در نگاهشان به پژوهش داشته باشند.

وی یادآور شد: متأسفانه برخی اساتید برای اینکه نامشان در مقالات چاپ شود و یا اول قرار بگیرد، بحث می‌کنند. بنده یک معلم دانشگاه هستم که سابقه معاون وزیر، رئیس دانشگاه و دیگر سوابق اجرایی را داشته‌ام، اما فقط در مقالاتی که خودم کار کرده‌ام نامی از بنده وجود دارد و در مقالات دانشجویان به عنوان استاد راهنما، این اجازه را نمی‌دهم.

نمکی اظهار داشت: معتقدم تحقیقات کاربردی در حوزه سلامت در کشور نداریم و اما تا زمانی که تحقیقات کشور، مقاله محور باشد و ارتقای اساتید، مبتنی بر این مقالات می‌شود، تحقیقات راهگشای مشکلات کشور نخواهد بود و هیچ وزیر بهداشتی نمی‌تواند برای آینده کشور از این تحقیقات، بهره‌ای ببرد.