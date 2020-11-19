  1. استانها
  2. فارس
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۲۱

توسط کانون پرورش فکری فارس انجام شد؛

رونمایی ۲۹ کتاب صوتی ویژه نابینایان در استان فارس

رونمایی ۲۹ کتاب صوتی ویژه نابینایان در استان فارس

شیراز- در ششمین روز از بیست و هشتمین هفته‌ کتاب از کتاب‌های صوتی ویژه نابینایان در کانون فارس رونمایی شد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، این کتاب‌ها با عناوین «امین‌ترین دوست، آن بالا این پایین، آی قصه قصه قصه، این پسر چقدر کتاب می‌خورد، پسر، عشق، پدر، پرواز کن پرواز، پنگوئن و میوه درخت کاج، پیامبر و قصه‌هایش (۱و۲و۳)، خاله پیرزن، خداحافظ راکون پیر، خفاش دیوانه، در جستجوی خدا، عمو نوروز و خاله نوبهار، پسران تشمال، فرانکلین در تاریکی، فرشته‌ای از آسمون، قصه الاغ و سنگ، قلب مترسک، قورباغه چاه‌نشین، کلوچه‌های خدا، گوسفندی که عصبانی بود، ماجراهای بهلول (۱و۲و۳)، مجموعه مرز پرگهر، یخی که عاشق خورشید شد و یکی بود» توسط مربیان و کارشناسان کانون فارس روایت و در استودیو صدابرداری کانون فارس تهیه شده است.

تهیه و ضبط کتاب‌های صوتی در کانون فارس ادامه دار بوده و کتاب‌ها در ایام مختلف سال تهیه و در اختیار کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه و عموم مردم قرار می‌گیرد.

از این کتاب‌های صوتی در نشست مجازی «سایه‌سار کتاب» با حضور مصطفی رحماندوست، شاعر، نویسنده و مترجم کودک و نوجوان و اعضای نوجوان کتاب‌خوان کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان رونمایی شد.

کد مطلب 5075573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها