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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۱۸

رئیس دیوان عالی کشور مطرح کرد

مبارزه فراگیر با زمین‌خواری شروع شده است

مبارزه فراگیر با زمین‌خواری شروع شده است

ساری- رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم برخورد با زمین‌خواران و تصرف کنندگان اراضی ملی و دولتی تأکید کرد و گفت: مبارزه فراگیر در این بخش شروع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مرتضوی مقدم بعدازظهر پنجشنبه درحاشیه نشست با قضات دستگاه قضائی با بیان اینکه حدود ۹ هزار پرونده ماده ۴۷۷ مانده از سال قبل با بسیج همکاران قضائی و تلاش بی وقفه همکاری رسیدگی شده است و در حاضر پرونده معوقه ۴۷۷ نداریم.

وی با تاکید بر لزوم مبارزه با زمین خواری با بیان اینکه دستگاه قضائی با هرگونه تخریب منابع ملی و طبیعی برخورد می‌کند، افزود: مبارزه فراگیر با زمین خواری شروع شده است و بخش‌های مختلف در حال فعالیت و برخورد با این مسئله هستند.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم یادآور شد: مقابله و برخورد با تصرفات منابع طبیعی و زمین خواری به تدریج در دست اقدام است و برنامه ریزی گسترده‌ای در این بخش وجود دارد.

وی ادامه داد: با کسانی که زمین‌های دولتی و منابع طبیعی را تصرف می‌کنند باید برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به فساد در برخی ادارات عنوان کرد: این موارد از سوی بازرسی کل کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد کرد و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد.

کد مطلب 5075644

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