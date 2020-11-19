به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مرتضوی مقدم بعدازظهر پنجشنبه درحاشیه نشست با قضات دستگاه قضائی با بیان اینکه حدود ۹ هزار پرونده ماده ۴۷۷ مانده از سال قبل با بسیج همکاران قضائی و تلاش بی وقفه همکاری رسیدگی شده است و در حاضر پرونده معوقه ۴۷۷ نداریم.

وی با تاکید بر لزوم مبارزه با زمین خواری با بیان اینکه دستگاه قضائی با هرگونه تخریب منابع ملی و طبیعی برخورد می‌کند، افزود: مبارزه فراگیر با زمین خواری شروع شده است و بخش‌های مختلف در حال فعالیت و برخورد با این مسئله هستند.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم یادآور شد: مقابله و برخورد با تصرفات منابع طبیعی و زمین خواری به تدریج در دست اقدام است و برنامه ریزی گسترده‌ای در این بخش وجود دارد.

وی ادامه داد: با کسانی که زمین‌های دولتی و منابع طبیعی را تصرف می‌کنند باید برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به فساد در برخی ادارات عنوان کرد: این موارد از سوی بازرسی کل کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد کرد و با متخلفان برخورد شدید خواهد شد.