برداشت ۱۷۰۰ کیلو طلای سرخ در کرمانشاه

نور بخش حاتمی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فصل کشت زعفران از خرداد شروع می‌شود و از اوایل آبان کار برداشت آن آغاز می‌شود.

وی افزود: سطح زیر کشت زعفران در استان کرمانشاه ۴۲۲ هکتار است و پیش بینی می‌شود هزار و ۷۰۰ کیلو برداشت زعفران را در سال جاری داشته باشیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اهمیت کشت زعفران به عنوان محصولی سود آور، تصریح کرد: ۱۲۰ هکتار از مزارع فعلی در سال گذشته با ترغیب کشاورزان و برنامه‌های حمایتی اضافه شده است و زعفران کرمانشاه از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

حاتمی با اشاره به بیشترین مزارع تولید در استان خاطر نشان کرد: کرمانشاه، دالاهو و هرسین از قطب‌های تولید این محصول هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های تشویقی برای کشاورزان گفت: ۳۷۵ تن پیاز زعفران به صورت رایگان از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و امیدواریم در سال آینده کشاورزان بیشتری نسبت به کشت آن اقدام کنند.