به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی با بیان اینکه ورود شخصیت‌های با برکت به هر منطقه باعث برکت و نورانیت آن منطقه می‌شود، گفت: چه افراد مثبت و چه افراد منفی وارد منطقه‌ای که می‌شوند خیر و شرشان به آن منقطه اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید وقتی ملوک و پادشاهان وارد منطقه‌ای می‌شوند آن منطقه را فاسد می‌کنند، افزود: ورود اولیا خدا هم به هر سرزمینی باعث برکت می‌شود برای مثال وقتی حضرت موسی وارد مدین شد باعث برکت آن شد و باعث از بین رفتن فرعون و فرعونیان شد.

کارشناس مذهبی حرم مطهر کریمه اهل بیت سلام‌الله علیها گفت: خداوند زمین را به واسطه انبیا اصلاح می‌کند و ما نباید این اصلاح را از بین ببریم و فساد کنیم؛ برای مثال رسول خدا که وارد مدینه شدند برکت را با خود به مدینه آوردند و نزاع‌های چندین ساله قبایل اوس و خزرج را پایان دادند و یثرب را آباد کردند؛ همچنین امیرالمؤمنین که وارد کوفه شدند برکات فراوانی در کوفه از خود بر جای گذاشتند.

وی با اشاره به برکات و آثار حضور امام رضا علیه‌السلام در ایران و بخصوص شهر مشهد که این شهر را تبدیل به مرکزی برای تجمع شیعیان و دوستداران اهل بیت در ایران کردند، اظهار کرد: اصولاً ورود یک شخصیت و یکی از اولیا خدا به یک منطقه برکت آفرین است.

رفیعی ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم را منشأ برکات فراوان و رونق شهر مقدس قم دانست و افزود: درست است که تشیع در قرن دهم رونق گرفت اما ریشه‌های این قصه مربوط به صفویه نیست و صدها سال قبل از آن در بسیاری از مناطق مانند قم و سیستان شیعیان وجود داشته‌اند و حکومت‌های زیادی مانند حکومت مرعشیان را داشته که از پیروان ائمه علیهم السلام بودند.

وی با بیان اینکه حتی سکه هم به نام نوه عبدالله بن جعفر از فرزندان حضرت ابوطالب در ایران زده شده و شهرهای اصفهان، همدان، ری و قم و در قرن دوم تحت حکومت ایشان بوده و قبر ایشان در هرات است، گفت: بنابراین تشیع حتی به صورت حکومتی در برخی مناطق ایران مطرح بوده است.

کارشناس مذهبی حرم مطهر با تأکید بر اینکه تشیع قبل از صفویه در ایران وجود داشته است، ادامه داد: وجود حضرت معصومه سلام الله علیها در قم تمدن و برکت را در قم ایجاد کرد و از همان آغاز موجب شد فرزندان امام جواد علیه السلام هم به قم بیایند و به تدریج دایره حضور امام زادگان در شهر قم زیاد شد.

وی با بیان این که حوزه‌های علمیه و حضور علما در قم به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها بوده است، گفت: حدود ۱۰ عامل است که امام‌زادگان را از یک فرد عادی متمایز می‌کند که اولین آن‌ها ولایت پذیری است، به این معنی که نه از امام زمان خود جلو می‌افتد و نه عقب می‌افتد و همین ویژگی است که حضرت اباالفضل را شاخص کرده و از خصوصیات بارز حضرت معصومه سلام الله علیها است که ایشان را از بقیه فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام متمایز کرده است.

رفیعی بیان کرد: یکی از دلایلی که حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکردند این بود که افراد جرأت نمی‌کردند که با این خانواده ارتبط برقرار کنند زیرا پدرشان در زندان بودند و تحت نظر حکومت بودند و هر کسی نزدیک به این خانواده می‌شد تحت نظر حکومت می‌رفت.

وی با بیان اینکه معرفت مقدمه ولایت است، افزود: اینکه در روایات آمده که «من زارها عارفا بحقها فله الجنه» کلمه «عارفاً» به معنی مطالعه پیرامون ویژگی‌های حضرت نیست بلکه معرفت به معنی شناخت مقام ایشان است که انسان را ولایت پذیر می‌کند.

کارشناس مذهبی حرم مطهر کریمه اهل‌بیت گفت: مقام دیگری که امام‌زادگان را برتر می‌کند سفارش امام معصوم است که در مورد حضرت معصومه سلام‌الله علیها ۴ امام قبل و بعد از تولد حضرت معصومه سلام الله علیها سفارش زیارت ایشان را کرده‌اند.

رفیعی ادامه داد: ویژگی دیگر حضرت معصومه سلام‌الله علیها محدثه بودن ایشان است و بیشترین احادیثی که از ایشان نقل شده راجع به موضوع ولایت است و ایشان ناقل حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه هستند.

وی با اشاره به کرامات و مقام شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها، افزود: ویژگی‌های دیگر حضرت معصومه سلام الله علیها عبودیت و علمیت ایشان است که نه تنها خود ایشان عالمه بودند که حتی برخی از علما که در مسائل علمی به مشکل بر می‌خوردند به ایشان متوسل می‌شدند و مسائل علمی خود را دریافت می‌کردند.