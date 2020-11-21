به گزارش خبرنگار مهر، مدیران و اعضای هیأت علمی مؤسسه الدلیل وابسته به عتبه حسینیه ضمن بازدید از مؤسسه البیان للتواصل و التاصیل با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

مؤسس مؤسسه البیان للتواصل و التاصیل در این نشست مشترک، بیان کرد: یکی از ضعف‌های حوزه علمیه عدم تمرکز بر معارف اهل‌بیت با محوریت ائمه معصومین (ع) است.

سبحانی ابراز کرد: بر همین اساس بیش از ۲ دهه است که یک طرح کلان فکری در حوزه معارف اسلامی بر اساس مکتب اهل‌بیت (ع) در حال پی‌ریزی و تدوین است.

وی خاطرنشان کرد: هدف مؤسسه البیان معرفی شیعه به‌صورت کاملاً جدی، روشن، علمی و بدون هیچ‌گونه روتوشی است.

مؤسس مؤسسه البیان للتواصل و التاصیل یادآور شد: موسوعه معارف شیعی در ۳۰ جلد در قالب کتاب‌های کوتاه ۱۵۰ صفحه‌ای برای معرفی معارف اصیل شیعی و سوالات روز جامعه جهانی و مخاطبان در حال تدوین است.

وی ادامه داد: مؤسسه البیان تلاش می‌کند قرائتی از تشیع را عرضه کند که کاملاً مبتنی بر حوزه اصیل شیعه باشد به‌گونه‌ای تمام بزرگان و اندیشمندان حوزوی آن قرائت را تأیید کنند.

سبحانی اظهار کرد: توجه به عقلانیت، اعتدال و ملاحظات موردنیاز به همراه تبدیل کردن این مؤسسه به یک ادبیات و پایگاه مرجع برای معرفی تشیع با زبان امروزی و با دوری از پیچیدگی‌های زبان درون شیعی برای مخاطب غیر شیعی از دیگر اهداف مهم مؤسسه البیان می‌باشد.

وی تأکید کرد: در طول دوسه دهه گذشته معرفی شیعه همراه با تسامح و مجامله کاری بوده و این موجب کتمان حقایق شیعه شده است.

تألیف موسوعه ۳۰ جلدی شیعه

مؤسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل با اشاره به ویژگی‌های موسوعه ۳۰ جلدی فرهنگ شیعی گفت: مخاطب این مجموعه‌ها افراد فرهنگی غیر شیعی مانند بدنه جامعه سنی، مسیحیت و حتی ملحدین هستند و در نظر داریم این موسوعه ۳۰ جلدی را به پنج زبان مهم دنیا ترجمه و در یک نشر معتبر منتشر نمائیم.

وی افزود: این موسوعه ۳۰ جلدی دارای مواضع و دیدگاه‌های شیعه در باب قرآن کریم، سنت و حدیث، پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت (ع)، منابع معرفتی، الهیات (عقاید)، نظام اقتصادی شیعه، فقه تعایش و فقه الاختلاف است.

مؤسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل افزود: عرفان، معنویت خانواده، زنان، حقوق بشر، مهدویت، فلسفه سیاسی اسلام، اعتقادنامه شیعه، شیعه و تمدن اسلامی، سبک زندگی نظام تعلیم و تربیت و غیره از دیگر بخش‌های مهم این موسوعه است که هرکدام در قالب یک مجلد تدوین خواهند شد.

وی اظهار کرد: البیان می‌خواهد تابلو و حقیقتی کاملاً شفاف از تشیع برای کسانی باشد که می‌خواهند منصفانه به مکتب و معارف شیعی نگاه کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سبحانی اضافه کرد: تاریخ، ادیان، تراث، معرفی مکاتب شیعی، شخصیت‌های اسلامی و بانک‌های مختلفی از کتب، مقالات، مراکز اسلامی و غیره از بخش‌ها و اهداف مهم مؤسسه البیان است.

مؤسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل ابراز کرد: مؤسسه البیان در نظر دارد در یک پروژه میان‌مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله به هدف‌گذاری‌های خود جامه عمل بپوشاند.

سبحانی عنوان کرد: یکی از نقص‌های مهم تشیع تعامل اندک آن با سایر فرق و مکتب‌ها است که این ضعف سبب بروز بسیاری از اختلافات نا به‌جا می‌شود و مؤسسه البیان در نظر دارد باب و پل ارتباطی گفت‌وگو و تعامل با جهان پیرامون را باز کند.

وی یادآور شد: برای تأثیر گذار بودن در سطح داخلی و بین‌المللی لازم است تا اتحادیه مؤسسات شیعه برای جلوگیری از موازی کاری و استفاده از تجربیات همدیگر تشکیل شود.

مؤسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل تصریح کرد: پی‌ریزی بستر لازم برای گفت‌وگوهای بین شیعی با تمامی اطراف قضیه و حل برخی اختلافات موجود از هدف‌گذاری مؤسسه البیان می‌باشد.

استقبال از همکاری‌های مشترک

حجت‌الاسلام “شیخ سبتی” نایب رئیس مؤسسه الدلیل وابسته به عتبه حسینیه نیز در این جلسه، عنوان کرد: عدم وجود ترجمه مناسب از معارف دینی در درس‌نامه‌ها در برهه‌ای از سال‌های اخیر دچار خلأ شدیم که نتیجه آن نفوذ و توسعه اندیشه‌های ضد دینی و انحرافی بود.

وی اضافه کرد: فقدان محتوا برای پاسخگویی به مخاطبان به‌تدریج سبب گسترش اندیشه‌های افراطی در بین شیعه و سنی مانند جریان‌های مدعی مهدویت، گروه‌های الحادی و تکفیری شده است.

شیخ سبتی تصریح کرد: از اقدامات مهم مؤسسه الدلیل در عراق تربیت و آموزش اساتید، دانشجویان و مبلغان دینی است.

وی اظهار کرد: این مؤسسه یک دوره اعتقادی شیعه درزمینهٔ معرفت‌شناسی و دین‌باوری در ۷ جلد منتشر کرده که مبتنی بر عقلانیت است.

نایب رئیس مؤسسه الدلیل گفت: این دو مؤسسه می‌توانند در زمینهٔ برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی، فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی، در حوزه عقاید و معرفت‌شناسی اهل‌بیت (ع) و غیره بر حجم همکاری‌های خود بیفزایند.

علی الشیخ عضو هیأت علمی و رئیس مجله علمی-پژوهشی الدلیل وابسته به عتبه حسینیه نیز در این جلسه، بیان کرد: حجم کارهای موازی و جزیره‌ای در قم است و برای جلوگیری از تکرار این فعالیت‌ها باید تعامل و ارتباط بین مؤسسات بیشتر شود.

وی بیان کرد: اثرگذاری تولیدات رسانه‌ای و فضای مجازی در حوزه معارف اهل‌بیت (ع) در شرایط کنونی جامعه بیشتر از کتاب است.

بسترهای تعامل مشترک

حسن عبدی‌پور معاون بین‌الملل مؤسسه البیان هم در جمع‌بندی نشست مشترک با مؤسسه الدلیل وابسته به عتبه حسینیه (ع)، برافزایش همکاری‌ها و بسیج کلیه امکانات برای پیشبرد اهداف مشترک تاکید کرد.

وی بیان کرد: هدف نهایی مؤسسه البیان عرضه شفاف معارف شیعی در عرصه بین‌الملل و داخل کشور بر مبنای معارف قطعی و اصیل ائمه اطهار (ع) است.

عبدی‌پور زمینه‌های همکاری مشترک را موردتوجه قرار داد و عنوان کرد: ارائه مشاوره علمی و فرهنگی برای بهبود کیفیت آثار تولیدشده دو مؤسسه، همکاری در تولید و نشر آثار در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آشنایی کامل با فعالیت‌ها و مأموریت‌های یکدیگر، تبادل تجربیات و یافته‌های طرفین در حوزه موضوعات مرتبط و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، توانایی و امکانات علمی- فرهنگی-پژوهشی- و… از بسترهای موجود برای شروع همکاری‌ها است.

معاون بین‌الملل مؤسسه البیان یادآور شد: همکاری و مشارکت در برگزاری پروژه‌های مطالعاتی مانند تولید محتوای فصلنامه و برگزاری دوره‌های آموزشی، ترجمه و انتشار آثار موردتوافق- اعم از کتاب، مجلات و غیره، همکاری در غنی‌سازی و تأمین بانک اطلاعاتی دو مؤسسه، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مشترک، همکاری در برگزاری نشست‌های انتقادی، ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و تولید محتوای درس‌نامه‌ها از ظرفیت‌های مشترک دیگر دو مؤسسه است که بستر همکاری‌های مشترک را افزایش می‌دهد.