ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام درب دامداری را ۴۵۰۰ تومان تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفته گذشته اعلام شد طی توافق صورت گرفته میان دو تشکل لبنی، سازمان حمایت، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت شیرخام ۴,۱۵۰ تومان تعیین شد ولی ستاد تنظیم بازار مجدداً قیمت شیرخام را به ازای هر کیلوگرم درب دامداری به ۴,۵۰۰ تومان افزایش داده است.

هفته قبل، سخنگوی انجمن لبنی ایران در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: قیمت شیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ تومان و به ازای هر دهم چربی بالاتر از ٢. ٣ درصد ۶۰ تومان اضافه می‌شود و در صورتیکه کمتر از ٢. ٣ درصد چربی باشد ۶۰ تومان کسر می‌شود.

اما آنگونه که مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد، رقم ۴,۵۰۰ تومان برای شیر خام درب دامداری مصوب شده است.