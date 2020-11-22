دور سوم مذاکره ایران و اوکراین با موضوع تعیین غرامت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی ایران اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه تهران تایمز، از برگزاری سومین دور مذاکرات ایران و اوکراین درباره سقوط هواپیمای اوکراینی در آذر ماه امسال در شهر کی‌یف پایتخت اوکراین خبر داده است.

نخستین دور این مذاکرات ۹ و ۱۰ مرداد ماه امسال در کی یف و دور دوم نیز ۲۸ مهر ماه در محل وزارت امور خارجه ایران و به ریاست محسن بهاروند معاون حقوقی وزارت امور خارجه برگزار شد.

در همین ارتباط، یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: قرار بود موضوع دور دوم مذاکرات در تهران، تعیین غرامت جان باختگان باشد که با توجه به اعلام هیئت اوکراینی مبنی بر نداشتن آمادگی، این موضوع به دور بعدی موکول شد.

وی درباره تاریخ دقیق برگزاری دور سوم مذاکرات اظهار داشت: تا کنون وزارت امور خارجه زمان برگزاری دقیق نشست را اعلام نکرده و معمولاً یک هفته تا ده روز قبل از آغاز مذاکرات، سایر اعضای تیم ایرانی مذاکره کننده، از زمان برگزاری مذاکرات مطلع می‌شوند.

وی یادآور شد: در جریان برگزاری دور دوم مذاکرات، قرار شد سومین نشست در شهر کی یف برگزار شود.

این منبع آگاه درباره اینکه آیا دور سوم، دور نهایی مذاکرات است یا ممکن است مذاکرات ادامه پیدا کند، تصریح کرد: این موضوع به روند مذاکرات دور سوم بستگی دارد.