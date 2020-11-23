بلاتکلیفی تله کابین ناهارخوران/ فرصت ها را از دست می دهیم

سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تله کابین گرگان مجوزهای مقدماتی را از دستگاه مورد نظر مانند منابع طبیعی در استان اخذ کرد و حدود یک سال است که پرونده آن به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده است.

وی افزود: این پرونده در کمیته‌های این شورا مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت باید شورای عالی شهرسازی و معماری نظر نهایی را اعلام کند.

مرتضوی بیان کرد: اما حدود یک سال پرونده تله‌کابین ناهارخوران در وزارت راه و شهرسازی معطل مانده و این زیبنده استان نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: فارغ از وضعیت مخالفت یا موافقت با پروژه، نباید پرونده یکسال معطل شود.

وی تصریح کرد: در جلسه‌ای با نماینده مردم گرگان در مجلس، این امر را مطرح کرده تا پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام و از وزارت راه و شهرسازی در مورد این پروژه سوال شود که دلیل عدم رسیدگی به این پرونده چیست و تکلیف آن کی مشخص می‌شود؟

مرتضوی ادامه داد: باید پاسخ استان را زودتر بدهند و امیدواریم که گشایشی در این زمینه صورت گیرد.

وی بیان کرد: اگر مجوز نهایی با نگاه مثبت به این پروژه تأیید شود شهرداری هم می‌تواند زمینه انجام مقدمات کار را فراهم کند.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان اظهارکرد: در مورد جذب سرمایه گذار هم مطالعه شده و افرادی هم اعلام آمادگی کردند اما آنها هم در ظرف زمانی مشخص آمادگی دارند ولی تأخیر یکساله موجب همکاری این افراد خواهد شد و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم لذا نیازمند این هستیم که زودتر سرنوشت تله کابین مشخص شود.