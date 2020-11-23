به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی» که دو هفته پیش مراسم رونمایی آن برگزار شد با استقبال مخاطبان به چاپ سوم رسید. این کتاب بر مبنای سخنان و خاطرات سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ اثری جامع و مستند از خصوصیات مکتب و تفکرات این شهید و با قلم حجت‌الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران توسط انتشارات «خط مقدم» به چاپ رسیده است.

در بخشی از این کتاب که با سرفصل عدالت اجتماعی نگاشته شده اشاراتی دارد به نگاه ویژه شهید سلیمانی به این مسئله و در بخش‌هایی از آن آمده است: «سردار سلیمانی در هفته بسیج در سال ۱۳۹۷ در سخنرانی‌ای می‌گوید: «وظیفه ای که نیروی قدس در مسئله دین بر عهده دارد، استمرار رسالت رسول معظم اسلام (ص) است. استمرار رسالت اولیای عظیم‌الشان بعد از پیامبر است. مقابله با ظلم، مقابله با دشمنان اسلام، دفاع از اسلام، ترویج اسلام، ترویج فرهنگ اسلامی، تجهیز مسلمانان برای دفاع از خودشان؛ دفاع از مستضعفین در مقابل مستکبرین، شکست مستکبرین.»

او دقیقاً در همین مسیر حرکت مرد. تلاش‌های سردار سلیمانی در جهت نجات مردم مظلوم عراق، سوریه، لبنان، یمن و افغانستان از یوغ متجاوازان و تروریست‌های آمریکایی، اسرائیلی و داعشی و برقراری صلح و ثبات در سوریه و عراق و نفی ستمگری‌ها و ظلم و تلاش وی برای اجرای هدلت اجتماعی هرگز از افکار و اذهان مردم مسلمان دنیا خارج نخواهد شد.

سردار سرتیپ پاسدار اصغر صبوری هم درباره این شردار شهید می‌گوید: «برای شهید سلیمانی شیعه یا سنی تفاوتی نداشت. جان مسلمانان برای او ارزش داشت. این تفکر را از رهبر انقلاب گرفته بود که در حمایت از جبهه مقاومت و مظلومان و گرفتاران فرقی بین مسلمانان نیست.» در نگاه سردار سلیمانی، عدالت اجتماعی و توجه به مردم و حل مشکلات مردم مهم بود. انجام نکلیف مهم بود.»

کتاب «شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی» را انتشارات خط مقدم در ۱۳۵ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.