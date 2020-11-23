آنتی بادی آزمایشگاهی برای درمان مبتلایان به کرونا به کار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سازمان غذا و دارو آمریکا اجازه استفاده اضطراری آنتی بادی‌های مونوکلونال آزمایشگاهی شرکت رجنرون (Regeneron) صادر کرده است. این آنتی بادی‌ها برای درمان موارد ابتلای معتدل کووید ۱۹ به کار گرفته می‌شود که احتمال دارد به موارد شدید منجر شوند.

هرچند استفاده از این دارو برای افراد ۱۲ سال به بالا مجاز است اما به گفته سازمان غذا و داروی آمریکا کاندیدهای دریافت آن ۶۵ سال به بالا و برخی از مبتلایان کووید ۱۹ هستند که بیماری‌های پیش زمینه‌ای دارند.

آنتی بادی‌ها در حقیقت پروتئین‌هایی هستند که قابلیت‌های مبارزه با ویروس سیستم ایمنی بدن را تقلید می‌کنند. کوکتل آنتی بادی رجنریون به طور مستقیم پروتئین‌های اسپایک ویروس کرونا را هدف می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد به سلول‌های بدن متصل شوند و در نتیجه از حجم بار ویروس کاسته می‌شود. به نظر می‌رسد این درمان تا حدی مؤثر است. طی آزمایش بالینی، داوطلبان دریافت کننده این درمان نسبت به گروه پلاسیبو کمتر در بیمارستان بستری شدند یا به اورژانس مراجعه کردند.

البته سازمان غذا و دارو آمریکا تاکید دارد این اجازه به معنای تاییدیه کامل نیست و محدودیت‌هایی وجود دارد. هنوز شواهدی از تأثیر آنتی بادی‌ها بر درمان بیماران بستری شده در بیمارستان وجود ندارد و احتمالاً این امر به نتایج بالینی بدتری برای بیمارانی منجر شود که به جریان بالای اکسیژن یا ونتیلاتور نیاز دارند.

مقامات هنوز مشغول بررسی تأثیرگذاری و ایمنی درمان هستند و چون قانونگذاران مزایای احتمالی آن را بیشتر از ریسک‌هایش می‌دانند.