به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر که در زمان شیوع کرونا به طور جدی آسیب دیدهاند، برگزار شد.
نیکزاد ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج، گفت: در پی تحقیقات میدانی مشخص شد که اصحاب فرهنگ و هنر با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند، بنابراین این نشست با هدف رفع مشکلات افراد فعال در این حوزه برگزار شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هماکنون بسیاری از افراد فعال در حوزه فرهنگ و هنر اعم از هنرمندان به دلیل تعطیلی سینماها، تئاتر، فرهنگسراها و… ناشی از شیوع کرونا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شدهاند بنابراین لازم است تدابیری جهت رفع دغدغههای این قشر اتخاذ شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در ارتقا کشور، یادآور شد: اگر بخواهیم در کشور به جایی برسیم باید از ظرفیت نیروهای انسانی فعال در حوزه فرهنگ و هنر بهویژه آنهایی که تمام تلاش خود را در جهت توسعه هنر انقلابی به کار گرفتهاند، استفاده کنیم.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: مهمترین دغدغه کنونی ما مظلومیت حوزه فرهنگی است، آن هم در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، بنابراین لازم است به غیر از اصلاحاتی که باید در رویههای اقتصادی کشور ایجاد شود به اصحاب فرهنگ نیز به طور جدی کمک شود تا بتوانند این مقطع زمانی را بهتر پشت سر بگذارند.
وی با تاکید بر اینکه از مظلومیت درآوردن فرهنگ و اصحاب آن دغدغه مشترک اهالی این نشست است، تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری به طور جد درصدد بهینهسازی فعالیتهای فرهنگی هستند تا اقدامات انجام شده در این حوزه اثربخشتر باشد.
قمی با اشاره به اهمیت تأمین اعتبارات لازم برای رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر، تأکید کرد: هماکنون لازم است اصلاح رویهها و سامانههای بودجه در خصوص مقوله فرهنگ و هنر در دستورکار قرار گیرد، ضمن اینکه به این نکته توجه شود که استفاده بهینه از بودجه تنها با تغییرات اعداد و ارقام امکانپذیر نیست بلکه باید در جهت اصلاح رویهها از طریق هوشمند کردن برنامهها با هدف بهبود اوضاع فرهنگی کشور تدابیری اتخاذ کرد.
در ادامه این نشست محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گزارشی از نحوه هزینهکردها، درآمدها، مأموریتهای حوزه و مشکلاتی که در پی شیوع کرونا با آن مواجه شدهاند، ارائه کرد.
گفتنی است، در این نشست نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز گزارشی از نحوه تخصیص اعتبارات به حوزه فرهنگ و هنر که در سال ۱۴۰۰ با افزایش مطلوبی همراه خواهد بود را ارائه کردند، همچنین طی سخنانی در مورد موانع تخصیص اعتبارات مطابق با انتظارات به بخشهای مختلف از جمله حوزه فرهنگ، بحث و گفتگو کردند.
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