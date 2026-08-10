پروانه: تعلیق کالابرگ افراد «غیرمقیم» موقتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پروانه اظهار کرد: در راستای اجرای دقیق قانون و تضمین اینکه منابع یارانه‌ای و کالابرگ الکترونیکی دقیقاً به دست افراد مستحق و مقیم برسد، فرآیند به‌روزرسانی اطلاعات سکونت برخی خانوارها آغاز شده است. در این راستا، برخی از عزیزانی که بر اساس داده‌های دستگاه‌های متولی، «غیرمقیم» شناخته شده‌اند، کالابرگ آن‌ها به‌صورت موقت تعلیق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در این خصوص تصریح کرد: از تاریخ ۲۱ مردادماه، شهروندان می‌توانند با استفاده از دو روش، وضعیت دقیق کالابرگ خود را استعلام نمایند؛ این افراد می‌توانند از طریق استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* روی تلفن همراه و یا با مراجعه به سامانه اینترنتی hemayat.sfara.ir و وارد کردن کد ملی عضو خانوار، از وضعیت خود مطلع شوند.

مغایرت‌های سیستمی طراحی شده، افزود: چنانچه فردی در کشور حضور دارد اما پیامک تعلیق دریافت کرده است، می‌تواند با طی کردن مراحل قانونی، اطلاعات خود را اصلاح و خدمات خود را مجدداً فعال کند.

پروانه با تشریح فرآیند اصلاح اطلاعات تصریح کرد: صرف افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند باید اقدام کنند. فرآیند به این صورت است که ابتدا سرپرست خانوار باید آدرس خود را در «سامانه املاک و اسکان» به‌روزرسانی کند و سپس فردی که نامش در پیامک ذکر شده، شخصاً به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه نماید.

وی بیان کرد: برای افراد بالای ۱۵ سال، همراه داشتن کارت ملی و برای زیر ۱۵ سال، شناسنامه به همراه سرپرست خانوار الزامی است. در این دفاتر، از طریق اثر انگشت الکترونیک و تطبیق چهره، حضور شما در کشور تأیید و فرم‌های مربوطه تکمیل می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر با اشاره به اینکه سفر زیارتی (عتبات و حج)، دانشجویان، اساتید، ملوانان، کارمندان دیپلماسی و مهمانداران هواپیما به خودی خود مشمول این تعلیق نیستند، خاطرنشان کرد: اگر به دلیل ثبت نشدن صحیح بازگشت این عزیزان در سامانه‌ها، دچار تعلیق شده‌اند، حتماً برای اصلاح داده‌ها به پیشخوان مراجعه کنند.

وی در ادامه افزود: بسیار مهم است که بدانید پس از تأیید نهایی اطلاعات، کالابرگ فعال شده و معوقات ماه مرداد نیز در دوره بعد پرداخت خواهد شد؛ بنابراین هیچ حقی از واجدین شرایط تضییع نخواهد شد.

پروانه با ارائه دو هشدار جدی خاطرنشان کرد: در پیامک‌های رسمی هیچ‌گونه لینکی درج نمی‌شود؛ لذا بر روی هرگونه لینک مشکوک کلیک نکنید و همچنین از مراجعه به ادارات ستادی وزارتخانه، سازمان هدفمندی یا ادارات استانی خودداری کنید؛ این خدمت فقط و فقط در دفاتر منتخب پیشخوان دولت قابل انجام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشه در پایان افزود: مهلت مراجعه به دفاتر منتخب تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ می‌باشد.