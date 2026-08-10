https://mehrnews.com/x3cMtd ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲ کد مطلب 6913567 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲ سنج و دمامزنی همزمان با دهه پایانی ماه صفر در مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از سنج و دمامزنی همزمان با دهه پایانی ماه صفر در سطح شهر مشهد مشاهده می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6913567 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در دهه پایانی ماه صفر حرم رضوی در آستانه شهادت امام رضا(ع) اتوبوس های منتهی به حرم رضوی ۲ روز رایگان شد برگزاری همایش «پیامبر اعظم(ص)؛ محور اتحاد مقدس امت اسلامی» در حرم رضوی قدمهای عاشقانه زائران در جادههای منتهی به حرم رضوی استقرار بیش از ۱۰۰ موکب خدمترسان در حریم حرم رضوی برچسبها مشهد دهه پایانی ماه صفر شهادت حضرت امام رضا(ع)
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