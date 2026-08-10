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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

سنج و دمام‌زنی همزمان با دهه پایانی ماه صفر در مشهد

سنج و دمام‌زنی همزمان با دهه پایانی ماه صفر در مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از سنج و دمام‌زنی همزمان با دهه پایانی ماه صفر در سطح شهر مشهد مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6913567

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