۴ مسکن طی جنگ تحمیلی اخیر در رامسر تخریب کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان رامسر که با حضور مسئولان در سالن اجتماعات شهرداری رامسر برگزار شد، اظهار کرد: شورای مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و موضوع مسکن همواره یکی از سیاست‌های کلان دولت‌ها و از دغدغه‌های اساسی خانواده‌ها بوده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته با اجرای طرح‌هایی همچون طرح ویژه بهسازی و ساخت مسکن روستایی ، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بخشی از مشکلات حوزه مسکن برطرف شده، اما با توجه به رشد جمعیت، همچنان نیاز به برنامه‌ریزی و تولید مسکن وجود دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با اشاره به سیاست دولت در زمینه ساخت مسکن در روستاها، گفت: دولت بر استفاده از ظرفیت تسهیلات برای ساخت و نوسازی مسکن روستایی تأکید دارد و تسهیلات این بخش با نرخ سود چهار درصد پرداخت شده و در شرایط فعلی نیز تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بهره پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

احمدی با بیان اینکه در سنوات گذشته در شهرستان رامسر حدود ۵ هزار و ۷۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند، افزود: رؤسای بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی با بنیاد مسکن دارند و انتظار می‌رود با توجه به آیین‌نامه‌های ابلاغی، روند پرداخت تسهیلات تسریع شود تا دسترسی متقاضیان به وام مسکن با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی نوسازی واحدهای مسکونی را موجب افزایش ایمنی و کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌ها دانست و تصریح کرد: نوسازی مساکن علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، نقش مهمی در افزایش ایمنی خانواده‌ها دارد.

محدودیت زمین؛ چالش جدی ساخت مسکن در غرب مازندران

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اشاره به محدودیت زمین در شهرستان‌های غرب استان، اظهار کرد: در بحث ساخت مسکن، محدودیت زمین در غرب مازندران بر کسی پوشیده نیست و اگر برای هر واحد مسکونی حدود ۲۰۰ مترمربع زمین در نظر گرفته شود، نیاز به اراضی قابل توجهی خواهیم داشت.

احمدی خواستار همکاری بیشتر منابع طبیعی در این زمینه شد و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های متولی از جمله منابع طبیعی همکاری بیشتری برای تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن داشته باشند.

وی افزود: بنیاد مسکن در شرق استان حدود ۴۰ هزار مترمربع زمین از اداره‌کل راه و شهرسازی تحویل گرفته و آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی(ره) و همچنین مشارکت خیرین، در زمینه ساخت مسکن برای اقشار نیازمند اقدامات بیشتری انجام دهیم.

احمدی با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر رفع موانع موجود در حوزه مسکن گفت: موانع اداری و مشکلات مربوط به زمین دستگاه‌های مرتبط اعلام شده و در برخی مناطق نیز ظرفیت‌هایی برای الحاق اراضی به بافت وجود دارد که باید با جدیت پیگیری و تعیین تکلیف شود.

آخرین وضعیت واحدهای خسارت‌دیده از بمباران در رامسر

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران همچنین به اقدامات انجام‌شده در پی حادثه بمباران روستای اربه‌کله از توابع شهرستان رامسر اشاره کرد و گفت: در جریان این حادثه که در تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ رخ داد، چهار واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شد و این حادثه منجر به شهادت سه نفر از هموطنان شد.

وی ادامه داد: پس از فراهم شدن شرایط، ارزیابی واحدهای خسارت‌دیده انجام شد و تاکنون چهار واحد تخریبی برای احداث مجدد شناسایی شده است.

احمدی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از آسیب‌دیدگان اظهار کرد: چهار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۱۲ میلیارد ریال معرفی شدند. همچنین چهار نفر از محل کمیته امداد، ۴.۵ میلیارد ریال کمک بلاعوض معیشتی و چهار نفر نیز از محل بنیاد مسکن ۱۵.۵ میلیارد ریال کمک بلاعوض معیشتی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: عملیات آواربرداری هر چهار واحد انجام شده و هر چهار واحد نیز برای صدور پروانه به دهیاری معرفی شده‌اند و پروانه ساخت آنها صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اشاره به واحدهای نیازمند تعمیر گفت: ۱۰ واحد نیازمند تعمیرات اساسی و ۷۷ واحد نیز نیازمند تعمیرات جزئی شامل شیشه، درب و پنجره بودند که از این تعداد، عملیات تعمیرات ۵۹ واحد آغاز و به پایان رسیده است.

احمدی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۰ نفر از آسیب‌دیدگان، کمک بلاعوض تعمیراتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از خسارت به ۶ واحد تجاری در این حادثه خبر داد.