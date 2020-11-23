به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت رحلت حضرت آیت‌الله سید یحیی جعفری امام جمعه کرمان به حوزه‌های علمیه، شاگردان، دوستداران و به ویژه بیت مکرم ایشان و مردم قدرشناس استان کرمان، برای این عالم پرهیزگار از درگاه خداوند سبحان علو درجات مسئلت کرد.

متن پیام تسلیت روحانی به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی حضرت آیت‌الله سید یحیی جعفری نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه کرمان موجب تألم و اندوه فراوان شد.

این عالم فرهیخته که از پیشگامان نهضت امام خمینی (ره) و از مبارزان خستگی‌ناپذیر انقلاب بود با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، امامت جمعه کرمان را عهده‌دار شدند و سال‌ها در پرتو معارف نورانی قرآن و بینش عمیق سیاسی، ضمن تبلیغ و ترویج معارف دینی و آموزه‌های مکتب ائمه اطهار (ع)، با سعه صدر و مردمداری به تقویت برادری و وحدت بین اقوام و گروه‌های گوناگون اهتمام ورزید و آثار ماندگاری از خود باقی گذاشت که بی‌شک چراغ راه آیندگان و الهام بخش جویندگان راه سعادت و رستگاری است.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به حوزه‌های علمیه، شاگردان، دوستداران و به ویژه بیت مکرم ایشان و مردم قدرشناس استان کرمان تسلیت می‌گویم و برای این عالم پرهیزگار، از درگاه خداوند سبحان علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران