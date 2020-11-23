اقناع سازی افکار عمومی جامعه بر عهده اهالی رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران مسئول نشریات استان گیلان با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار رسانه‌ها اعم از مکتوب و مجازی در جهان، اظهار کرد: نمونه بارز نقش مهم رسانه را می‌توان در انتخابات آمریکا مشاهده کرد که ترامپ انتخابات ریاست جمهوری را به دو چیز باخت یکی از این موارد عدم توجه به نقش و قدرت رسانه‌ها است.

وی با بیان اینکه رسانه زبان جامعه است و نمی‌توان نقش، جایگاه و قدرت آن را نادیده گرفت، افزود: همه امور در عرصه‌های مختلف با نقد پویا می‌شود و این اصل باید از سوی همگان پذیرفته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با تأکید بر اینکه در فضای آزاد اطلاعات شفافیت به خودی خود وجود دارد، گفت: مسئولان باید آستانه تحمل خود را بالا برده و انتقاد پذیر باشند.

وی با بیان اینکه ثبت اخبار و ماندگاری آن بر عهده روزنامه و رسانه‌های مکتوب است، تصریح کرد: پژوهشگران و محققان برای بیان برخی از مطالب خود به اخبار منتشر شده در رسانه‌های مکتوب استناد می‌کنند که این نشان دهنده اهمیت و جایگاه این رسانه‌ها است.

فاضلی با اشاره به مشکلات حوزه رسانه‌های مکتوب، بیان کرد: مشکلات باید ارجاع شود تا پیگیری‌های لازم برای حل و فصل آن انجام شود.

تهیه لیست عوامل خبری نیازمند به دریافت برگه تردد توسط خانه مطبوعات گیلان

وی به اجرای طرح جدید محدودیت‌های کرونایی اشاره و با بیان اینکه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا درباره چگونگی تردد خبرنگاران در ساعات مختلف صحبت شد، گفت: البته هنوز صحبت‌های مطرح شده در این جلسه به جمع بندی نهایی نرسیده است.

مدیرکل ارشاد گیلان با بیان اینکه خبرنگاران نیز برای دریافت برگه تردد اقدامات لازم را انجام دهند، افزود: خانه مطبوعات استان گیلان لیستی از خبرنگارانی که نیازمند دریافت برگه تردد هستند را تهیه و به اراده کل ارشاد ارائه دهد تا اقدامات و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره اینکه خبرنگاران باید از ظرفیت‌های خانه مطبوعات استان استفاده کنند، اظهار کرد: به عنوان متولی حوزه فرهنگ و هنر و رسانه اقدامات لازم برای رفاه حال فعالان رسانه‌ای در ایام محدودیت‌ها برای تهیه اخبار انجام خواهیم داد.

فاضلی با تأکید بر اینکه رسانه باید در این ایام در کنار مردم باشد، افزود: وظیفه اقناع سازی مردم در این ایام که هم از جانب کرونا و هم از احساس نابرابری دچار آسیب شده اند بر عهده اهالی قلم و رسانه است.

وی با بیان اینکه واقعیت‌های جامعه باید بیان شود اما رسانه باید تلاش کند در مسیر اصلاح گام بردارد، گفت: یکی از نکات مهمی که رسانه‌ها باید در این ایام به آن توجه بیشتری داشته باشند امید آفرینی و اصلاح امور و بیان و رفع مشکلات است.