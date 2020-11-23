روند کرونا در بوشهر نزولی است/کمتر از ۱۵۰ نفر بستری پس از ۱۶۴ روز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کمتر از یک سال است که کرونا خود را به صورت جدی در کشور نشان داده و افراد زیادی تاکنون قربانی این بیماری خطرناک شده‌اند که برخی جان سالم به در برده‌اند و برخی نیز اسیر این ویروس شده‌اند.

حالا بار دیگر این بیماری اوج گرفته است و شهرهای متعددی در سطح کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته و در برخی نقاط بیمارستان‌ها گنجایش ورود بیماران را ندارند و وضعیت سختی بر کشور حاکم است.

استان بوشهر دیرتر از دیگر نقاط کشور اسیر این بیماری شد و اولین نمونه‌های کرونا در استان بوشهر زمانی کشف شد که همه نقاط کشور از حالت سفید خارج شده بودند و این بیماری با شیب بسیار کندی در استان بوشهر پیش‌روی کرد.

البته دیری نپایید که استان بوشهر نیز شاهد پیک بیماری و افزایش تعداد مبتلایان بود و تعداد افراد بستری افزایش یافت و در مقاطعی اعلام شد که همه بخش‌های کرونایی بوشهر پر شده است.

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در پی افزایش شمار مبتلایان و افراد بستری شده در استان، تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا نیز افزایش یافت و خانواده‌های بسیاری در داغ عزیزان خود به سوگ نشستند.

روزهای سخت و نفس‌گیر بیماری کرونا در استان بوشهر کم کم فروکش کرد و تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان روند نزولی به خود گرفت تا حالا کمترین تعداد افراد بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر را پس از ماه‌ها شاهد باشیم.

کمترین تعداد بیماران بستری طی پنج ماه اخیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر امروز به ۱۴۹ نفر رسیده است.

سعید کشمیری اضافه کرد: ۲۳ خردادماه امسال تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان ۱۲۴ نفر بود و در روز ۲۴ خردادماه تعداد بیماران بستری به ۱۵۴ نفر رسید و از آن روز تاکنون تعداد بیماران بستری همواره بیش از ۱۵۰ نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۶ هزار و ۶۴۹ مورد مثبت کرونا در استان شناسایی شده است، بیان کرد: مجموع جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر تا امروز به عدد ۷۹۰ مورد رسیده است.

روند نزولی کرونا در استان

بررسی آماری تعداد تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر طی ۱۰ روز اخیر بیانگر روند نزولی تعداد بیماران بستری است.

نمودار بالا که تعداد بستری‌های ۱۰ روز اخیر را نشان می‌دهد، بیانگر سیر نزولی تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر است.

روند ثابت فوتی‌ها

هرچند تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر روند کاهش داشته است ولی تعداد فوتی‌های روزانه روند تقریباً ثابتی را داشته است.

طی ۱۰ روز گذشته ۳۶ مورد فوتی کرونا در استان بوشهر گزارش شده است که میانگین روزانه فوت بیماران کرونایی در استان تقریباً ۳.۶ نفر بوده است.

انتظار می‌رود روند نزولی تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و حاصل آن نزدیک شدن تعداد فوتی‌ها روزانه به صفر باشد.