متقاضی کرسی ریاست کمیته المپیک نیستم/سه فرضیه برای برگزاری المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در نشست خبری که صبح امروز سه شنبه به صورت آنلاین برگزار شد به تشریح آخرین وضعیت ورزش ایران و تیمهای ملی برای حضور در بازیهای المپیک پرداخت.
المپیک توکیو قطعاً برگزار خواهد شد
وی در ابتدای این نشست خبری از برگزاری قطعی بازیهای المپیک خبر داد و گفت: نخست وزیر ژاپن مصمم به برگزاری المپیک است. روز ۲۶ مهر توماس باخ با ایشان ملاقاتی داشته که تاکید جدی کرده که بازیها را حتماً برگزار میکند. توماس باخ ۲۶ آبان هم مجدداً با مسئولان توکیو دیداری داشته و از دهکده بازدید کرده است. به طور مشترک مصاحبه داشتند و گفتند بازیهای المپیک قطعاً برگزار خواهد شد.
سه فرضیه برای برگزاری المپیک توکیو
رئیس کمیته ملی المپیک در تشریح اینکه بازیهای المپیک با چه احتمالاتی برگزار خواهد شد گفت: در این مورد سه فرضیه مطرح است. اولین فرضیه این است که واکسن بیاید و همه داشته باشند و ورزشکاران و تماشاگران بدون مشکل در بازیها حضور پیدا کنند.
فرضیه دوم این است که وضعیت همچنان قرمز باشد که در این صورت برای ورزشکاران دو هفته قرنطینه تعریف خواهند کرد و برای تماشاگران محدودیت ایجاد میکنند.
وضعیت سوم این است که به وضعیت زرد برسیم که در این صورت با رعایت پروتکلهای بهداشتی هم تماشاگران را خواهند داشت و هم ورزشکاران را با قرنطینهای که در نظر خواهند گرفت در این دوره از بازیها خواهند داشت.
واکسن قطعاً در اختیار ورزشکاران قرار میگیرد
توماس باخ در مصاحبه اش تاکید کرده است که واکنش در اختیار همه قرار خواهد گرفت. کمیته بین المللی المپیک وعده داده که تا آن زمان واکسن در اختیار همه قرار داشته باشد. گفته است که با سازمان ملل و بهداشت جهانی در ارتباط است و با رعایت همه مسائل بازیهای المپیک را قطعاً برگزار خواهند کرد. ایشان تاکید کرده است که هر ۲۰۶ کشور در توکیو حاضر خواهند شد.
برای دریافت واکسن نامه نگاری کردیم
سیدرضا صالحی امیری از درخواست ایران برای دریافت واکسن خبر داد و گفت: ما هم مکاتبهای را انجام دادهایم تا بتوانیم واکسن را برای ورزشکاران و کاروان ایران در اختیار داشته باشیم. برای همین منتظر هستیم تا پاسخ لازم را در این مورد را دریافت کنیم. بسیار امیدوار هستیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: اقداماتی که صورت گرفته نشان میدهد که بازیهای المپیک و پارالمپیک به طور قطعی برگزار خواهد شد. این خبر خوبی برای ما خواهد بود.
پرداخت بودجه کامل فدراسیونها
صالحی امیری در مورد پرداخت بودجه فدراسیونها نیز گفت: با وجود اینکه رویداد و اردو نداریم اما به دلیل هزینههای جاری که فدراسیونها دارند و حقوقهایی که دارند باید این بودجه تامین شود. برای همین تصمیم گرفتیم امسال زودتر از سه سال گذشته بودجه فدراسیونها را پرداخت کنیم. در سه سال گذشته سعی میکردیم کامل پرداخت کنیم در زمان خودش. اما امسال با پرداخت فصل چهارم در نیمه اول آذر این پیام را میدهیم که در شرایط کرونا فدراسیونها و مجموعه قهرمانان را تنها نگذاشتیم و کنارشان بودیم.
نیازمند نظام بودجه ریزی هستیم
رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه خاطرنشان کرد: ما نیازمند یک نظام بودجه ریزی بودیم. بر اساس اولویتها که خوشبختانه این کار را انجام دادیم. چند ماهی روی این موضوع کار شد. شاخصهای بودجه استخراج شد.
۵ میلیارد تومان برای رشتههای المپیکی
سیدرضا صالحی امیری در ادامه گفت: یکی از اقداماتی که صورت گرفته است در نظر گرفتن بودجه اضافه برای رشتههای المپیکی است. بر اساس ارزیابی عملکرد و پیشرفتی که در اردوها مشاهده خواهد شد به هیات اجرایی درخواست میدهند و بودجه مورد نظر در اختیارشان قرار میگیرد. ۴۵۰ میلیون کشتی، ۴۰۰ میلیون بسکتبال، دو فدراسیون دیگر هم مبالغی را آقای سجادی عنوان کردهاند که هفته آینده مصوب خواهد شد. علاوه بر ۳۰ میلیاردی که تخصیص داده بودیم امسال هم ۵ میلیارد تومان برای تیمهای المپیکی اختصاص دادهایم. خارج از سقف بودجه مصوب امسال ۵ میلیارد تومان برای فدراسیونهای المپیکی در نظر گرفتهایم.
انتخاب آلکنو برای والیبال یک اتفاق مبارک است
وی در مورد انتخاب آلکنو برای هدایت تیم ملی والیبال گفت: باید از آقای داورزنی تشکر کنم. انصافاً پیشرفتهای والیبال در سالهای اخیر مدیون زحمات ایشان است. آقای داورزنی با جدیت امور فدراسیون را پیگیری میکنند. از روزی که به فدراسیون برگشتند برنامه ریزی کردند که بتوانند جزو تیمهای برتر المپیک باشند. به همین خاطر تصمیم گرفت که از بهترین مربیان موجود جهان استفاده کند. آلکنو را از روز اول در لیست خودش داشت.
با مربیان بزرگ دیگر دنیا هم صحبت کرده بود تا بتوانند از تجربیات این مربیان بزرگ استفاده کنند. این اتفاق بسیار میمون و مبارک است. داورزنی شخصاً توانایی تامین هزینههای فدراسیون را دارند و خیلی نیازمند کمک ما و وزارت ورزش نیست. با این حال ما طبق تعهدی که داریم این کار را انجام خواهیم داد.
رقابتهای انتخابی در ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد
وی درپاسخ به این پرسش که تکلیف برگزاری ادامه رقابتهای انتخابی المپیک چه خواهد شد گفت: فکر میکنم که فدراسیونهای بین المللی با هماهنگی که با کمیته بین المللی دارند برنامههایشان برای رقابتهای انتخابی را اعلام خواهند کرد. فقط فدراسیون جهانی کشتی قصد داشت رویداد انتخابی را در صربستان برگزار کند. بقیه فدراسیونها هم مسابقاتشان را در سال ۲۰۲۱ برگزار خواهند کرد که کمیته بین المللی تاکید کرده مشکلی برای برگزاری این رویدادها وجود نخواهد داشت.
چالش فدراسیون تیراندازی شخصی نبود
صالحی امیری در مورد مشکل پیش آمده در فدراسیون تیراندازی گفت: در مورد این فدراسیون سه نکته را باید مطرح کنم. فدراسیون تیراندازی یک نهاد مستقل و قدرتمند است. ساختار این فدراسیون رسمی و در حال فعالیت است. تلاشهای آقای دادگر قابل تقدیر است که توانسته است شش سهمیه کسب کند. نکته دوم این است که خانم هاشمی جزو بهترینها هستند و حفظ ایشان از استراتژیهای کمیته المپیک و وزارت ورزش است. نکته سوم این است که تلاش ما این بود که این ظرفیتها را کنار هم قرار دهیم و بتوانیم متمرکز شویم روی بازیهای المپیک.
به همین خاطر چند جلسه را در این زمینه برگزار کردیم با حضور مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون و نمایندگان ما. آقای سجادی هم چند جلسه برگزار کرد. چیزی که خانم هاشمی خواست مطالبه شخصی نبود و هدفش موفقیت تیم در المپیک بود. ایشان میخواست صدایش را به مسئولان ورزش برساند. هیچکدام از مطالبات ایشان شخصی نبود. تمام انگیزه ایشان این بود که صدایش را به ما برساند که باید به تیراندازی توجه بیشتری کرد. ما هم به درخواست ایشان رویکرد مثبت نشان دادیم. همه ما متعهد شدیم که بتوانیم از این رشته حمایت کنیم که بهترین استفاده را از این شش سهمیه در المپیک کنیم. این چالش شخصی نبود. خانم هاشمی کنار فدراسیون خواهد بود. آقای دادگر هم به کارش ادامه خواهد داد. ما و وزارت ورزش هم تعهد دادهایم که حمایت لازم را داشته باشیم.
متقاضی کرسی ریاست کمیته المپیک نخواهم بود
سیدرضا صالحی امیری در مورد اینکه آیا برای انتخابات دوره آینده بازهم نامزد خواهید شد گفت: مطمئن باشید من برای حضور در این صندلی تلاش نخواهم کرد. در دوره قبل هم من از سوی وزارت ورزش، فدراسیونها و ورزشکاران دعوت شدم و خودم متقاضی این مسئولیت نبودم. برای دوره آینده هم خودم متقاضی کرسی کمیته ملی المپیک نخواهم بود. با این حال برای سال آینده در زمان خودش تصمیم خواهم گرفت اما آنچه قطعی است خود من برای این صندلی متقاضی نخواهم بود.
شرایط برگزاری اردوها به چه صورتی خواهد بود؟
وی در مورد برگزاری اردوهای تیم های ملی نیز گفت: پس از این دو هفته ستاد عالی سیاست خودش را اعلام خواهد کرد و ما برنامهریزی برای اردوها را انجام خواهیم داد. ما و وزارت ورزش هیچ مشکلی برای برگزاری اردوها نخواهیم داشت. تصمیم اینها با ستاد ملی و اعلام فدراسیون پزشکی است که بر اساس اعلام آنها ما برنامه ریزی خواهیم کرد.
زمان رسیدن واکسن مشخص نیست
وی در مورد اینکه چه زمانی واکسن در اختیار ورزشکاران ایران قرار خواهد گرفت و آیا زمان دقیق آن مشخص است، گفت: صادقانه عرض میکنم خیر. اطلاعی در این مورد ندارم. من با رئیس کمیته المپیک چین مکاتبه کردم برای گرفتن واکسن. با این حال ما صلاحیت اظهار نظر در این مورد را نداریم. اگر واکسن به ایران وارد شود قطعاً ما اولین متقاضی خواهیم بود اما ما به عنوان نهاد تخصصی ورزش در این مورد اظهار نظری نخواهیم داشت.
چه زمانی نوبت به مربیان ایرانی در والیبال خواهد رسید؟
سیدرضا صالحی امیری در پاسخ به این پرسش که چه زمانی نوبت به مربیان ایرانی خواهد رسید که هدایت تیم ملی والیبال را در اختیار بگیرند گفت: آقای داورزنی استدلالی دارد که قابل قبول است. ایشان میگوید که ما در سال المپیک هستیم و هدفگذاری ما قرار گرفتن روی سکو و حضور در بین تیمهای برتر است. به همین خاطر معتقد است که باید در این دوره کوتاه یکساله از ظرفیت یک مربی بزرگ خارجی استفاده کنیم و ایرانیها کنارش باشند. اما بعد از بازیهای المپیک شرایط تغییر خواهد کرد. در مورد رقم قرارداد آلکنو اطلاعی ندارم.
ورزش ایران نیازمند شفاف سازی قراردادها است
صالحی امیری با تاکید بر اینکه باید در ورزش شفاف سازی صورت بگیرد ادامه داد: اعتقاد من این است که ورزش ایران باید به سمت شفافیت در قراردادها حرکت کند. این شفاف بودن به سلامت ورزش ایران کمک خواهد کرد و به اعتمادسازی مردم هم کمک خواهد کرد. اگر فوتبال تمام قراردادهایش را شفاف سازی میکرد این اتفاقات نمیافتاد. همه فدراسیونها باید تمام قراردادهایشان را در اختیار افکار عمومی و رسانهها قرار بدهند و از نقد نباید گریز داشته باشند.
رئیس کمیته ملی المپیک باید بپذیرد وقتی بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی در اختیار دارد باید بگوید که این رقم را چگونه هزینه کرده است. حق مردم و افکار عمومی است که این مسائل را بداند. این شفاف سازی جلوی حاشیهها و فساد احتمالی را خواهد گرفت. ما در خصوص بودجههای کمیته شفاف سازی کردهایم و تمام همکاران کمیته موظف هستند در این مورد شفاف اظهار نظر کنند.
اظهار نظر در مورد پرونده جودو
رئیس کمیته ملی المپیک در مورد سرنوشت رای فدراسیون جودو در دادگاه بین المللی ورزش گفت: اگر دادگاه بین المللی ورزش عادلانه به این پرونده رسیدگی کند رای به رفع تعلیق جودو ایران خواهد داد.
هیچ صحبتی در مورد انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید نشده است
صالحی امیری در واکنش به انتخاب حمید استیلی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت: من به عنوان کمیته ملی المپیک هیچ اطلاعی در این مورد ندارم. مسئولان فدراسیون فوتبال هم هیچ اطلاعی در این مورد به من ندادهاند. اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود حتماً با هماهنگی کمیته ملی المپیک خواهد بود. اگر قرار باشد تصمیم گرفته شود حتماً با هم مشورت خواهیم کرد. باید در این مورد ثبات در فدراسیون ایجاد شود و بعد در مورد انتخاب سرمربی تیم امید اظهار نظر کنیم.
برگزاری مجمع تابع تصمیم ستاد کرونا است
وی در مورد برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک گفت: بر اساس سیاستهای ستاد مبارزه با کرونا اگر اجازه بدهند برای برگزاری جلسه حضوری ۶۰ نفره ترجیح ما این است که حضوری برگزار کنیم اما اگر ستاد مخالفت کند این مجمع را مجازی برگزار خواهیم کرد.
برنامههای کمیسیون ورزشکاران در حال پیگیری است
سیدرضا صالحی امیری در مورد فعالیتهای کمیسیون ورزشکاران و آیا اینکه این کمیسیون برنامههایش را پیگیری میکند گفت: جلسه مشترکی را آقای سعیدی و ابطحی برای بیمه قهرمانان برگزار کردند. کمیسیون ورزشکاران و آقای ساعی فعال هستند و برنامههای این کمیسیون در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت حضور سعید معروف در کمیسیون ورزشکاران
رئیس کمیته ملی المپیک در مورد حضور سعید معروف به عنوان نماینده ورزشکاران ایران در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی گفت: من در جریان فرایند کار آقای سعید معروف هستم. ایشان داخل کشور حضور نداشت به همین خاطر ارتباط ضعیفتر بود. آقای سجادی، فخری و فتاحیان مامور شدند که این موضوع را پیگیری کنند. چند جلسه در این مورد برگزار شده است.
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