 بارش برف و باران و کاهش دما در انتظار گلستان

محمود محمدقلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: امروز (چهارشنبه) با تقویت جریانات گرم جنوبی شاهد افزایش دما و پایداری هوا خواهیم بود و این وضعیت تا ظهر فردا ادامه دارد.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گلستان افزود: سامانه ناپایداری از بعدازظهر پنج شنبه به گلستان نفوذ کرده و تا عصر جمعه در استان فعال خواهد بود.

وی افزود: از پیامدهای این سامانه بارش باران در اغلب نواحی استان، ریزش برف در نقاط مرتفع و کوهستانی، کاهش ۶ الی هشت درجه ای دما، پدیده مه غلیظ و وزش نسبتاً شدید موقتی باد است.

محمدقلی پور گفت: این سامانه باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده های کوهستانی، آبگرفتگی برخی از معابر خواهد شد.

وی اضافه کرد: هسته قوی این سامانه بر روی سواحل قرار دارد و بارش در این نقاط بیش از دیگر مناطق خواهد بود.

طبق گفته محمدقلی پور دمای هوای گرگان امروز صبح در سردترین ساعت به صفر رسید.

گفتنی است با توجه به ورود سامانه بارشی، جلسه کمیته بحران هواشناسی تشکیل و با صدور هشدار زرد به دستگاه های خدمات رسان انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید شده است.