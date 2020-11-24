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۵ آذر ۱۳۹۹، ۰:۱۵

توضیحات همتی درباره جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با رهبرانقلاب

توضیحات همتی درباره جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با رهبرانقلاب

همتی درخصوص جلسه روز سه شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر انقلاب نوشت: رهبرمعظم انقلاب در دیدار با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی راهبردهای مهمی را درخصوص مسائل اقتصادی مطرح فرمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی درباره جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر انقلاب در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز ۴ آذر ماه ۹۹ رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی راهبردهای مهمی را درخصوص مسائل اقتصادی مطرح فرمودند.

وی افزود: نکات اساسی در باب جهش تولید در زمینه‌های اساسی نفت - خودروسازی - نهاده‌های کشاورزی که بخش‌های مهم آن با مشارکت فعال کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده است، نحوه تأمین غیر تورمی کسری بودجه، توجه به سرمایه گذاری و هزینه‌های عمرانی و نیز طرح‌های مهم برای تأمین معیشت دهک‌های پایین درآمدی، محور بیانات مقام معظم رهبری بودند.

همتی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی و یکی از ارکان پیشبرد مطالبات رهبر معظم انقلاب، تمام تلاش خود را در کنار سایر بخش‌های دولت به کار خواهد بست.

کد مطلب 5079986

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