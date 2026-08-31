به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر دوشنبه در بازدید میدانی از زندان مرکزی در جمع زندانیان، ضمن تبریک مناسبتهای میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، با استناد به آموزههای اخلاقی و سیره اهلبیت (ع)، بر اهمیت حفظ کرامت انسانی و ضرورت اصلاح رفتار تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: هدف اصلی از فرآیند اصلاح و بازپروری، بازگشت سالم و مفید افراد به آغوش جامعه و خانواده است.
مهرانگیز همچنین بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از زندانیان واجد شرایط تأکید کرد.
رسیدگی چهره به چهره به مطالبات زندانیان
در ادامه این بازدید، مهرانگیز در راستای سیاستهای جاری دستگاه قضایی جهت کاهش فاصله میان مسئولان و مراجعین، به صورت چهره به چهره با ۱۰ نفر از زندانیان دیدار کرد.
وی در این نشستها با استماع دقیق خواستهها و مشکلات مطرح شده توسط محبوسین، دستورات لازم را جهت پیگیری و بررسی هر پرونده در چارچوب دقیق مقررات قانونی صادر کرد.
کاهش جمعیت کیفری و حمایت از خانوادههای زندانیان
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در پایان این بازدید، بر تداوم نظارتهای میدانی مسئولان قضایی از مراکز اصلاحی و بازپروری تأکید کرد.
وی افزود: توجه به مسائل خانوادههای زندانیان و استفاده از ابزارهای قانونی جهت کاهش جمعیت کیفری، از اولویتهای اصلی ماست تا زمینه فراهم شود افراد واجد شرایط بتوانند سریعتر به زندگی عادی بازگردند.
حضور مستقیم مسئولان ارشد قضایی در زندانها، بخشی از رویکرد نظام قضایی برای نظارت بر فرآیندهای مرتبط با حقوق زندانیان، شناسایی چالشهای موجود و تسریع در رسیدگی به درخواستهای قانونی آنها محسوب میشود.
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