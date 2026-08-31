به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار داشت: مرکز تحقیقات کشاورزی بر اساس رسالت سه‌گانه خود یعنی پژوهش، آموزش و ترویج، با بهره‌گیری از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، مستقیماً با بهره‌برداران بخش کشاورزی در ارتباط است و برخلاف دانشگاه‌ها که معمولاً تحقیقات از طریق دانشجویان انجام می‌شود، در این مرکز خود محققان به صورت مستمر طرح‌های تحقیقاتی کاربردی را دنبال می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، افزود: این ویژگی منحصربه‌فرد، موجب شده تحقیقات به‌طور مستقیم به حل مسائل واقعی کشاورزان و رفع نیازهای آنان منجر شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی سازمان تات، حرکت از پژوهش‌محوری به مسئله‌محوری است، تصریح کرد: بر این اساس، به جای صرفاً تولید مقاله، بر فعالیت‌های ترویجی و آموزشی متمرکز شده‌ایم و این رویکرد جدید، اعضای هیئت علمی را ملزم می‌کند که با ارتباط مستقیم با کشاورزان، مسائل و چالش‌های آنان را شناسایی و برای حل آنها راهکارهای عملی ارائه دهند؛ بدون شک این تغییر نگرش، گامی اساسی در جهت افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی و توپوگرافی استان، خاطرنشان کرد: ایلام به دلیل اختلاف ارتفاع زیاد از ۵۰ متر در دهلران تا بیش از ۱۸۰۰ متر در ارتفاعات کبیرکوه، دارای تنوع اقلیمی بسیار بالایی است و بر اساس طبقه‌بندی آمبرژه، حدود ۱۳ اقلیم مختلف در استان وجود دارد که این تنوع، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه کشاورزی و باغداری در مناطق گرمسیری و معتدله فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با این حال متأسفانه الگوی کشت فعلی به شدت به گندم وابسته است و از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود.

نجفی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد سطح زیر کشت استان به گندم اختصاص دارد، گفت: این تک‌محصولی، علاوه بر اینکه از منفعت اقتصادی پایینی برای کشاورزان برخوردار است، باعث شده آنان توانایی مالی لازم برای خرید ماشین‌آلات مدرن، تأمین نهاده‌های کشاورزی و تقویت بنیه اقتصادی خود را نداشته باشند و این معضل، چرخه‌ای از ضعف معیشت و بهره‌وری پایین را در بخش کشاورزی استان ایجاد کرده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تدوین یک طرح جامع آمایش سرزمینی در سطح منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید اراضی کشاورزی بر اساس چهار شاخص اکولوژیک، اقتصادی، راهبردی و اجتماعی اولویت‌بندی شوند و برای هر منطقه، محصولات مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی و خاکی تعیین گردد و امیدواریم با کمک رسانه‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت کشاورزان برداریم.